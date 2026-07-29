A un año de la muerte de la Locomotora Oliveras, el emotivo homenaje de sus hijos: «Tu mensaje es eterno»

A un año del fallecimiento de Alejandra «Locomotora» Oliveras, sus hijos la recordaron con un emotivo mensaje en redes sociales acompañado por un video que repasa algunos de los momentos más destacados de la carrera de la exboxeadora y el legado que dejó dentro y fuera del ring.

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, Alejandro y Alexis Oliveras compartieron un texto en el que expresaron el profundo vacío que dejó la deportista, pero también destacaron que su fortaleza y su forma de entender la vida siguen presentes en quienes la admiraron.

«Hoy se cumple un año desde que mi mamá partió físicamente, y todavía hay días en los que cuesta creer que ya no está«, comienza el mensaje.

Sin embargo, remarcaron que el paso del tiempo no logró apagar la influencia que tuvo la campeona mundial. «Pero hay algo que el tiempo no pudo borrar: su voz, su fuerza, su manera de enfrentar la vida y el mensaje que dejó en cada persona que la escuchó», escribieron.

«Fue una luchadora de la vida»

En el homenaje, los hijos de Oliveras destacaron que su madre trascendió los títulos deportivos por la enseñanza que transmitió a miles de personas.

«Nuestra mamá no solo fue una campeona arriba del ring. Fue una luchadora de la vida. Enseñó que no importa cuántas veces caigas, sino cuántas veces te levantes. Que los sueños se trabajan, que el miedo se enfrenta y que la actitud puede cambiar un destino«, señalaron.

Desde un plano más íntimo, uno de sus hijos confesó cómo intenta mantener vivo ese legado en su vida cotidiana: «Como hijo, la extraño todos los días. Como hombre, intento honrar su legado. Y, como millones de personas, sigo aprendiendo de ella».

El legado de la Locomotora Oliveras

Lejos de enfocarse en la tristeza, Alejandro y Alexis aseguraron que el mejor homenaje para su madre es poner en práctica los valores que ella defendió durante toda su vida.

«El mejor homenaje que podemos hacerle no es recordarla con tristeza, sino vivir con el coraje, la alegría y las ganas de salir adelante que ella transmitía. Que su historia siga inspirando a quienes hoy necesitan una razón para no rendirse«, expresaron.

El mensaje concluye con unas palabras cargadas de emoción: «Gracias por tanto, mamá. Tu cuerpo descansó, pero tu mensaje es eterno. Mientras haya alguien que decida levantarse después de una caída, una parte de vos seguirá viva. Te amamos. Hoy, mañana y siempre«.

Como cierre, los hijos de la exboxeadora dejaron una reflexión sobre la huella que su madre sigue dejando en quienes la conocieron y admiraron: «Las personas se van cuando dejan de ser recordadas. Y vos, mamá, vas a vivir para siempre porque tu mensaje sigue cambiando vidas«.