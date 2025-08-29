ESCUCHÁ RN RADIO
SUSCRIBITE
Redes

A un mes de la muerte de “Locomotora” Oliveras, su hijo la recordó con un emotivo mensaje

El hijo de la boxeadora expresó su dolor ante la perdida de su madre.

Redacción

Por Redacción

La Justicia autorizó la cremación de la "Locomotora" Oliveras.

La Justicia autorizó la cremación de la "Locomotora" Oliveras.

A un mes del fallecimiento de Alejandra “Locomotora” Oliveras, su hijo Alejandro le dedicó un emotivo posteo para recordarla en esta fecha especial. La boxeadora murió a sus 47 años a raíz de un ACV luego de estar semanas internada.

A un mes de la muerte de “Locomotora” Oliveras, su hijo la recordó con un emotivo mensaje

A través de sus historias de Instagram, Alejandro Oliveras posteó una foto junto a su madre y su hermano Alexis en el gimnasio: “Hoy, ya hace 1 mes de tu partida… Aún nadie lo puede creer, todos te sentimos cerca, y a todos nos haces falta!!”.

Y sumó: “Quiero que sepan que el amor, el orgullo y el respeto que tengo por ella es el más alto!! Y siempre va a ser así».

El hijo de la boxeadora reflexionó sobre la perdida de su madre y la tomó de ejemplo para seguir compartiendo su estilo de vida que la hizo tan popular: «Voy a seguir sus pasos, el no darme por vencido, el vivir libre y limpio, compartir mi saber, ayudar al que lo necesite, cuidar el cuerpo, el alma y la familia, respetar a la naturaleza, respetar el trabajo que es sagrado, es lo que ella hacia y lo que hacemos en esta familia, chiquita pero poderosa!! Te quiero mucho ma @locomotoraok”.


Temas

Locomotora Oliveras

A un mes del fallecimiento de Alejandra “Locomotora” Oliveras, su hijo Alejandro le dedicó un emotivo posteo para recordarla en esta fecha especial. La boxeadora murió a sus 47 años a raíz de un ACV luego de estar semanas internada.

Registrate gratis

Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento

Suscribite por $1500 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora

Últimas noticias

Certificado según norma CWA 17493
Journalism Trust Initiative Nuestras directrices editoriales
<span>Certificado según norma CWA 17493 <br><strong>Journalism Trust Initiative</strong></span>

Comentarios