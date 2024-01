Acusan a Junior Benítez, exjugador de Boca Juniors, por la sospechosa muerte de su exnovia

A poco de iniciado el año nuevo, Anabelia Ayala fue encontrada muerta por su familia en la casa donde vivía, en la localidad bonaerense de Almirante Brown. Las sospechas por su fallecimiento recayeron en Oscar Junior Benítez, exjugador de Boca y de Lanús, quien había sido denunciado por violencia de género por la joven.

La información sobre la muerte de Ayala fue confirmada por su familia. «Ya no aguantó más, se desgastó tanto mentalmente como físicamente» publicó en redes sociales una de sus primas, quien ratificó que la chica, en primera instancia, se había suicidado.

De acuerdo a la reconstrucción de las últimas horas, Anabelia Ayala habría recibido la inesperada visita de Junior Benitez, durante el 30 de diciembre último, a pesar de tener una restricción de 300 metros. Además, testigos aseguran que él la acosaba por teléfono y por redes sociales.

«Ella decidió terminar con su vida para no soportar los miles de maltratos que este hdp le hacía» indicó su prima, quien en el posteo agregó que «él la psicopateó por 5 años y ella no aguantó. Que se haga justicia por mi prima y que este hijo de put* no juegue nunca más en ningún club«.

Por el momento, se desconoce si hubo criminalidad en la muerte de Anabelia Ayala, por lo que serán determinantes las próximas horas para el avance de la investigación en la Justicia.

Cómo fue la historia de romance y violencia entre Anabelia Ayala y Junior Benitez

La relación entre Junior Benitez y Anabelia Ayala se extendió por dos años, entre 2018 y 2019, pero ambos se separaron en México. En ese entonces, la chica se volvió a Argentina en medio de denuncias por violencia doméstica y maltratos por parte del jugador de fútbol.

Según consta en las diversas denuncias que se presentaron contra Benitez, la ruptura de la relación se dio por esos episodios que se produjeron cuando el deportista permanecía en México, pero se reactivaron cuando el jugador volvió a Argentina para jugar en Atlético Tucumán, en 2021.

En enero de 2021 ocurrió uno de los episodios más violentos: los padres de Anabelia encontraron al deportista en la habitación de su hija, en su casa de Adrogué, rompiendo diversos objetos y con un arma de fuego, con el que amenazó de muerte a Juan Carlos Ayala, padre de la chica.

Los insultos y amenazas también se extendieron a través de mensajes hasta 2022 cuando, también en enero, Benítez nuevamente se presentó a la casa de los padres de Anabelia y volvió a hostigarlos; allí golpeó a Juan Carlos y con un cuchillo le pinchó las ruedas de su auto. La familia llamó a la Policía y entre tres agentes lograron reducirlo. Por esta causa, la Justicia detuvo a Junior Benítez y pasó cinco días preso.

Las últimas novedades al respecto se habían conocido en mayo pasado, cuando un juez dictaminó investigar las agresiones denunciadas y ordenó un allanamiento en el hogar del exjugador de Benfica y Sporting Braga de Portugal. Entonces, a Benitez le encontraron una pistola 9 milímetros, tres cargadores y 39 municiones, con una licencia de portación expirada.

José Luis Juárez, fiscal a cargo de la UFI N°12 de Lomas de Zamora especializada en delitos relacionados con la violencia de género y familiar, planteó que “los hechos atribuidos a Oscar Benítez no son incidentes aislados, sino que forman parte del contexto de violencia ejercida por Benítez sobre su pareja, Anabelia Ayala”. Por esa razón, el jugador fue condenado a seis meses de prisión.

Sin embargo, Junior Benítez no cumplió condena en la cárcel, ya que se acordaron condiciones para que él mantuviera la libertad, lo que incluía la restricción perimetral de 300 metros para la familia Ayala, sesiones psicológicas y asistencia a un taller sobre violencia de género.