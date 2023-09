Acusaron a Nicole Neumann de apodarla «muqui» a Pampita y estalló el escándalo

Nicole Neumann se prepara para casarse con Manu Urcera en diciembre próximo y, lejos de su deseo de llegar en paz a ese momento, volvió a quedar involucrada en un viejo escándalo, de cuando compartía pasarela con Pampita. Es que Julieta Prandi reflotó días atrás la polémica por el apodo «Muqui» que se había popularizado para la exmujer de Benjamín Vicuña, y responsabilizó a la novia del corredor rionegrino.

Días atrás, Julieta Prandi hizo un polémico posteo en redes sociales donde apuntó sin filtros a Nicole Neumann, aunque no la mencionó particularmente. «Es llamativamente tirado de los pelos que después de tanto tiempo y de la nada ciertos medios intenten señalarme dentro de este absurdo del que no tuve ni tengo nada que ver. No estuvo ni estará jamás en mi naturaleza colgarle apodos a nadie, mucho menos si es con malas intenciones» publicó la conductora.

De esta manera, Julieta Prandi evitó dar nombres pero reavivó una histórica guerra entre las modelos que participaban de las pasarelas de Roberto Giordano, donde Pampita fue apodada «muqui» en referencia a «mucama» por su origen provinciano, como una forma despectiva de referirse a ella.

“Respondí a una catarata de notificaciones que me llegaban, que no sabía de dónde venían. Algo que ya me tomé el trabajo y el tiempo de sentarme cara a cara con Caro y aclararlo y contarle bien la historia cómo fue y quién dijo. De hecho, después Caro se sentó con la responsable, la autora de este apodo y le habrá dicho lo que necesitó decirle” declaró Julieta Prandi, consultada por la vieja guerra.

Después de contar que Nicole Neumann dejó de saludarla por su relación con Pampita, Julieta Prandi se defendió: “Cuando vos estás queriendo ensuciarme a mí para salvarte, es donde digo digo ‘no mi amor, las cosas justas’” concluyó la modelo.

Qué dijo Nicole Neumann sobre la guerra de las modelos y el apodo a Pampita

Consultada sobre la guerra de las modelos, Nicole Neumann planteó “¿otra vez con esto? La vida se mueve, las cosas se renuevan. Me interesa 0 entrar en eso, el que necesita salir con temas vintage para figurar… allá ellos”, dijo la modelo tras ser abordada por los periodistas a la salida de «Los 8 escalones».

“Eso nos pasó a todas y muchas hicieron cosas para que les pase, pero está todo bien. Fue hace un montón y éramos chicas” concluyó Nicole Neumann, visiblemente incómoda.