Benjamín Vicuña le dedicó a su hija Blanca un conmovedor mensaje, en el día que hubiera cumplido 18 años

Benjamín Vicuña compartió en su cuenta de Instagram un emotivo mensaje por el cumpleaños 18 de su hija Blanca Vicuña y emocionó a sus seguidores.

«Busco las palabras para celebrar el nacimiento. Las palabras son finitas, como las fotos. El recuerdo, la memoria y el amor, no«, comenzó su posteo el actor.

Blanquita falleció el 8 de septiembre de 2012 en la Clínica Las Condes, Chile, tras ser afectada por una bacteria que desencadenó una neumonía hemorrágica y un derrame cerebral.

El emotivo mensaje de Benjamín Vicuña a su hija Blanca

“Hoy es 15 de mayo, una fecha que puede más que la razón. Día en que celebro la vida e imagino lo que pudo ser”.

“Todos caemos en esa trampa de crear y soñar vidas que no fueron. No puedo dejar de ver a Blanca y sus 18 años recién cumplidos, con su pelo largo y sus pies descalzos, veo una mujer riendo de felicidad, veo su ternura intacta, veo sus ojos que no cambiaron”.

“Hoy busco palabras y solo tengo emociones que trae el viento, ráfagas de amor en forma de recuerdos, escenas que existieron y otras que solo viven en mi cabeza”.

“Busco la forma para elevar estas palabras, que puedan atravesar el tiempo. Busco saber más sobre tus pasos que dejaron huellas en la arena”.

“Hoy escribo, sabiendo que el viento se llevara mis palabras en la arena, por lo mismo rayé algunas rocas con tu nombre. Te amo niña de los mares, de las profundidades. Feliz cumpleaños, Blanca”.

Al ver el desgarrador posteo de Vicuña, China Suárez, expareja y madre de los hijos menores de Benjamín, no tardó en reaccionar con amor.

La actriz y cantante comentó la publicación en Instagram con un significativo corazón rojo.

El recuerdo eterno para Blanca Vicuña

Desde la muerte de Blanca, los días 8 de cada mes, Benjamín Vicuña hace un posteo de homenaje en sus redes sociales, con fotos de Blanquita, flores blancas y palabras tan tiernas como emotivas.

Para homenajearla Benjamín publicó un libro llamado Blanca, la niña que quería volar: 10 actos para conjurar el olvido, con prólogo de Gabriel Rolón. En algunos de sus párrafos más conmovedores, recuerda las primeras noches en el hogar sin su pequeña hija.

“Carolina se despertaba todas las noches desesperada, preguntando dónde estaba su Blanquita. Se levantaba de la cama, caminaba por el pasillo e iba a su cuarto. La buscaba como una leona desesperada -escribió en el libro-. Yo solo podía abrazarla, contenerla y responder: ‘Nuestra niña está bien, se encuentra en un lugar mejor. Como una frase que se repite, como un texto aprendido de una escena mala.”

A Pampita le costó mucho más expresarse públicamente y recién pudo hacerlo cinco años después de la tragedia, cuando ya se había separado de Vicuña. “Dios quería otra flor para su jardín y la eligió a Blanca -dijo-. Mis hijos son el motor de mi vida y tengo la obligación de ser feliz, que me vean así y darle alegría al hogar. Creo mucho en Dios y eso siempre me ayudó. Cada uno vive el dolor como puede.”