Alan Fernández, el prófugo en la causa de More Rial, rompió el silencio: «aquí hay poder»

Alan Fernández (23), uno de los prófugos en la causa que investiga los robos en los que está involucrada Morena Rial y un grupo de amigos, rompió el silencio este viernes con Ángel de Brito, en LAM. El joven, oriundo de Tucumán, se desligó del ilícito y señaló que la hija de Jorge Rial está vinculada a estructuras de poder que limpian su nombre. La declaración del muchacho en América.

Alan Fernández rompió el silencio y habló sobre los robos de More Rial: «me dijo acompañame»

En pleno prime time de América, Ángel de Brito se comunicó durante la emisión de LAM con Alan Fernández, uno de los jóvenes involucrados por Morena Rial en la conformación de una supuesta banda delictiva para el robo en casas particulares. El muchacho, oriundo de Tucumán y de 23 años, reconoció tener contacto con la hija de Jorge Rial «hace cuatro o cinco años», en un vínculo que inició por redes sociales.

«Pegamos buena onda. Nos hicimos amigos, hasta que se dio de conocernos y nos conocimos. Charlábamos» señaló Fernández sobre su vinculación con Morena Rial. Sobre su presencia en el lugar de los hechos, el muchacho indicó que «me hago cargo del episodio del día 22 de enero, el primero. Se hizo viral en todos lados, todo el mundo sabía mi nombre«, es decir del robo fallido que se conoció semanas atrás en el que estaba involucrada la hija de Jorge Rial.

Respecto de los ilícitos, Fernández se desligó de la intencionalidad del último hecho denunciado y señaló que More Rial «me dijo ‘acompañame. Vos que sos mi amigo, que sos hombre, acompañame a hacer unas cosas‘» profundizó el muchacho.

En ese contexto, el amigo de More Rial implicó a otras personas y señaló que «hay mucho en juego. Yo me quiero presentar en la Justicia y todo, aquí no hay ninguna banda de nada. Ella declara una confusión y después se hace cargo del hecho, cuando cambia de abogado».

«Por qué no da el nombre de la quinta persona. Yo me hago cargo de subirme al auto y acompañarla. No quiero presentarme en la Justicia y comerme un garrón» explicó Fernández sobre su actual situación de prófugo de la Justicia, en el marco de la investigación por los robos en los que estuvo involucrada Morena Rial.

Finalmente, Fernández dejó entrever que Morena Rial intentó robar a Rocío, su hermana menor, y no desmintió otros hechos delictivos de la hija de Jorge Rial. «Tiene un padre periodista, un abogado famoso. Declara que nada que ver, cambia de abogado por uno de los mejores que le dice que se haga cargo y sale al otro día. Aquí claramente hay poder» concluyó el muchacho.

Morena Rial habló sobre la vinculación de Alan Fernández: «que lo demuestre»

Por su parte, Morena Rial hizo una breve declaración ante LAM este viernes desde su domicilio, consultada a través de un portero eléctrico. La hija de Jorge Rial señaló que se encuentra bien, en compañía de su hijo Amadeo, de cuatro meses.

Respecto de las declaraciones de Alan Fernández, More Rial señaló que el joven «busca fama» y «que lo demuestre», su característica frase, sobre la denuncia que hace el muchacho respecto de su inocencia proclamada. Sin embargo, aclaró que no puede hacer mención a su supuesto amigo en el marco de la investigación judicial en curso.