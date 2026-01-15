Alberto Cormillot sufrió un accidente de tránsito: ¿Cómo está?

Alberto Cormillot reapareció en los medios con un cuello ortopédico y despertó preocupación entre quienes siguen de cerca su salud.

El médico de 87 años contó que sufrió un choque por alcance, cuando otro auto impactó desde atrás al vehículo en el que viajaba.

Alberto Cormillot reapareció con cuello ortopédico tras sufrir un accidente de tránsito

El especialista explicó que el golpe le provocó molestias en el cuello y las cervicales, producto del típico “latigazo” que genera el cinturón al momento del impacto, sin embargo, aclaró que no hubo lesiones graves y que el cuadro está controlado.

En diálogo con los medios, Cormillot confirmó que deberá usar el cuello ortopédico por un tiempo.

Cuando le preguntaron cuánto durará el tratamiento, respondió: “Un par de meses. No sé cuánto tiempo. No es incómodo, al contrario, es cómodo porque te alivia el dolor, no hacés ningún movimiento que sea inconveniente”.

El profesional detalló que lo utiliza durante todo el día, incluso al momento de dormir: “Es mullidito. Hay dos tipos: los duros que ves en la ambulancia, cuando te llevan después de un accidente, y estos que son como una espuma de goma fuerte. Limita el dolor. Duermo con el puesto y me siento cómodo”.

Las declaraciones las brindó en una nota con Mitre Live, donde se lo vio sereno y de buen ánimo.