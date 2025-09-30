Jorge Rial destrozó a Susana Giménez tras los Premios Martín Fierro 2025: «Es una vaga» 

Jorge Rial lanzó, una vez más, duras críticas contra Susana Giménez luego de que la diva de los teléfonos recibiera el galardón a Mejor Labor en Conducción femenina en los Martín Fierro 2025 de Televisión.

Qué dijo Jorge Rial sobre la participación de Susana Giménez en los premios Martín Fierro

Durante su ciclo radial Argenzuela (Radio 10), el periodista no se guardó nada y expresó: «Me cansó este jueguito de hacerse la estúpida. Y me cansó que se la perdonamos todas. Y me cansó esta pleitesía que se le hace constantemente a Susana, se le dan premio y no hace un carajo. Se rasca la argolla todo el tiempo. No le gusta laburar porque es una vaga«.

Rial fue aún más contundente al referirse al programa que conduce la diva: «Vean el programa de mierda que hace, LOL. Es el peor programa que vi en mi vida, mal conducido. Ella no tiene idea de lo que hace. Si quieren ver cómo no se hace un programa de televisión, vean LOL. Habla mal del país todo el tiempo».

El conductor también se mostró molesto por el error que Susana cometió al nombrar al artista Luck Ra durante la ceremonia. «No podés subir y decir Ruckauf. Dale, loco. Si no lo sabés, no lo nombres. Hasta lo del ‘dinosaurio, ¿vivo?’ era divertido«, comentó con evidente fastidio.

Para cerrar, Rial trazó una comparación con Mirtha Legrand: «Todos los fines de semana hace un programa, está informada. A mí no me parece gracioso. A mí Susana me causa menos gracia con un desalojo».

Jorge Rial rompió el silencio ante la nueva detención de su hija More Rial

Jorge Rial rompió el silencio luego de que la Justicia revocara la prisión domiciliaria de su hija Morena Rial y ordenara nuevamente su detención. El conductor, visiblemente dolido, expresó su postura frente a la situación en un mensaje cargado de autocrítica y resignación.

“Acaban de revocarle la detención domiciliaria a mi hija Morena. Lamentablemente no cumplió con lo que la Justicia le exigía, como se lo pedirían a cualquier ciudadano común. Cuando te dan el beneficio de esperar el juicio en tu casa, hay que respetar las normas, te llames Morena Rial o como te llames”, afirmó.

Rial, que repasó su extensa trayectoria en los medios, admitió el dolor que le genera atravesar este momento: “Obviamente me duele tener a mi hija en esta situación. Ella tomó una decisión de vida teniendo alternativas mucho mejores. Podía elegir el camino de la honestidad, del estudio, y eligió otro que no me gusta y que no tiene nada que ver con mi familia”.

El periodista también remarcó que, a sus 63 años, siente que hizo todo lo posible como padre, aunque reconoció limitaciones: “No pude hacer más nada. Seguramente lo hice mal, pero hice todo lo que pude. Ella tiene 27 años, es mayor de edad, tiene dos hijos, y debe hacerse cargo de las responsabilidades de sus actos”.

Por último, Rial contó que habló con Morena tras conocer la decisión judicial: “Está llorando. Obviamente me duele como padre, pero lo único que tenía que hacer era cumplir con la regla básica de la domiciliaria”.