Alejandro Fantino dejó Carnaval Stream: qué dijo sobre su futuro y la pelea con Canosa

La salida de Alejandro Fantino de Carnaval Stream generó repercusiones luego de que la noticia fuera revelada por Marina Calabró, Luis Ventura y el equipo de Primicias Ya, el ciclo que debutó esta semana en América TV.

Durante el programa, los periodistas señalaron que el conductor dejará su participación en Cónclave, uno de los espacios más vistos de la plataforma. La información rápidamente alimentó especulaciones sobre una posible relación entre su decisión y el reciente enfrentamiento que protagonizó con Viviana Canosa al aire.

Sin embargo, el propio Fantino aclaró que su salida responde a compromisos profesionales previamente asumidos y descartó cualquier conflicto interno como motivo de su alejamiento.

Qué dijo Alejandro Fantino sobre su salida de Carnaval Stream

Según contó Marina Calabró en América TV, el periodista se comunicó con la producción para explicar las razones de su decisión.

«Firmé contrato con El Observador de Uruguay para cubrir todo el Mundial, estando bastante tiempo en Uruguay», sostuvo Fantino, de acuerdo con lo relatado en el programa.

El conductor detalló que deberá instalarse durante varios períodos en Montevideo y viajar para cubrir los compromisos de las selecciones de Argentina y Uruguay, además de otros posibles eventos vinculados a la competencia.

«De común acuerdo decidimos frenar con los chicos mi permanencia en el canal y reverla después del Mundial», explicó.

Además, dejó abierta la posibilidad de regresar más adelante a la señal de streaming: «Las puertas están abiertas si da para hacer algo juntos».

Fantino negó que la decisión tenga relación con Viviana Canosa

En medio de las versiones que vinculaban su salida con la discusión ocurrida semanas atrás en Cónclave, Fantino fue categórico.

«No hay ningún tipo de conexión con algo vivido al aire, porque terminó de la mejor manera fuera del aire, al menos de mi parte. Esto es algo que está hablado hace tiempo», afirmó.

De esta manera, el conductor buscó poner fin a las especulaciones que surgieron tras el fuerte intercambio que mantuvo con Canosa durante una emisión del programa.

El fuerte cruce entre Viviana Canosa y Alejandro Fantino

La polémica se produjo durante un debate político en el que participaban Fantino, Canosa y Fabián Doman. Mientras analizaban la interna del Gobierno nacional, una frase del conductor fue interpretada por su compañera como una referencia personal.

Fantino comentó que algunos ámbitos en los que se mueve lo vuelven «un poco psicótico», una expresión que Canosa entendió como un calificativo dirigido hacia ella.

La conductora reaccionó de inmediato y cuestionó la frase, mientras que Fantino intentó aclarar que estaba hablando de determinados contextos y no de una persona en particular.

La discusión fue escalando con interrupciones mutuas y diferencias sobre el tema que se debatía hasta que Canosa decidió levantarse de la mesa y abandonar momentáneamente el estudio.

Antes de retirarse, lanzó una frase que resumió su malestar: «Psicótica es un montón».

El regreso de Canosa y el pedido de disculpas

Minutos después, Viviana Canosa regresó al programa y explicó que había preferido alejarse para evitar una reacción más fuerte.

«Quiero decir que no tengo ganas de pasarla mal y temí responder algo horrible», expresó la periodista.

Por su parte, Fantino mantuvo una postura conciliadora y aseguró que nunca tuvo la intención de ofenderla. Incluso le pidió disculpas en caso de que alguna de sus palabras hubiera sido interpretada de esa manera.

Aunque el episodio generó una gran repercusión en redes sociales y medios de comunicación, ambos continuaron participando del programa y el conflicto pareció quedar atrás, al menos públicamente.

Con información de medios