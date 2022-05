Ana Rosenfeld renunció a LAM: “Realmente me voy triste”

Ana Rosenfeld anunció anoche su renuncia al programa LAM que conduce Ángel de Brito en América. La abogada decidió no continuar y explicó los motivos que la llevaron a tomar la decisión. “¿Es para siempre? ¿Nunca más te vamos a ver?”, le preguntó el conductor. “Supongo que me van a invitar”, le respondió la abogada.

Tiempo después la abogada repasó su estadía en el programa y le agradeció a De Brito. “Cuando me llamó en febrero y me preguntó si me animaba a estar en un programa como LAM fue muy fuerte”, recordó y amplió: “El horario, de 8 a 10 de la noche, cuanto más tarde llegue a casa, mejor me voy a sentir por cosas que saben que viví el año pasado y que sigo viviendo”. Cabe recordar que su marido Marcelo Frydlewski había fallecido en octubre del 2021.

Respecto a su decisión de abandonar LAM dijo: “Tengo demasiadas cosas que hacer en mi trabajo profesional que me obligan a faltar. La semana pasada falte dos días, este viernes me tengo que ir de viaje. Todas las semanas tengo que estar en las provincias, tengo conferencias y cursos que dar y divorcios que atender (…) Me parece mal que estuvieran poniendo una reemplazante todo el tiempo, me parece desprolijo”.

“Formamos un equipo, somos todas distintas, pero me siento cómoda porque cada una tiene su rol, ocupa su lugar y sabe qué es lo que aporta y qué no”, analizó respecto- ahora- de sus excompañeras del panel.

“Sé que desde mi experiencia en la profesión aporté mucho y sé que voy a poder seguir aportando. Cada vez que me inviten, voy a estar acá. Me voy triste por un lado, porque es un hermoso equipo, cada una de ustedes es profesional en lo que hace y Ángel un divino por la oportunidad que me diste”, cerró la abogada.