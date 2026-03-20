Andrea del Boca abandonó Gran Hermano: estudios médicos y versión de nuevo contrato

Andrea del Boca abandonó temporalmente la competencia de Gran Hermano: Generación dorada para llevar a cabo unos estudios en el Sanatorio Las Lomas, ubicado cerca de la casa de Telefe. Durante su estadía fuera del juego, los medios aseguraron que la actriz renegoció su contrato con Telefe y Gran Hermano.

Andrea del Boca, afuera de Gran Hermano por salud

La actriz habría sido asistida por el equipo médico para realizarse unos estudios vinculados a problemas intestinales y presión alta.

Aunque su salida corresponde a una visita médica, la acción llamó la atención. Esto se debe a que coincide con una fecha cercana a cumplirse los 31 días dentro de la casa y, teniendo en cuenta que los rumores indicaban que la actriz tenía contrato por al menos un mes, las sospechas de que quizás no regrese se dispararon.

En DDM, el periodista Guido Záffora se comunicó con Juan Pablo Fioribello, el abogado de Del Boca, quien le aseguró que renegoció el contrato de la actriz, para tener un incremento en su sueldo y demás cláusulas a su favor.

Otra de las informaciones que trascendieron en las últimas horas es que, Del Boca tendría conversaciones semanales con él para saber en qué estado está su causa. Además de un acuerdo con el canal para hablar una vez por semana durante dos minutos con su mamá, que se encuentra delicada de salud.

De todas formas, aún no confirmaron en qué fecha —o si— regresaría a la casa.