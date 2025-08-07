Andrea Pietra y Ricardo Darín, de El Eternauta a Escenas de la vida conyugal en España

Andrea Pietra no sólo compartió uno de los rodajes más importantes a nivel nacional con Ricardo Darín, sino que después de El Eternauta, ambos protagonizan Escenas de la vida conyugal, obra que los lleva de gira por Europa y la artista reveló los pormenores de su presente.

De El Eternauta a Europa: Andrea Pietra brilla junto a Ricardo Darín

“El Eternauta, de por sí es icónica como historieta y la estaban esperando. Quienes no la conocían, es puramente argentina y, en este momento del mundo, habla de que uno no se salva solo, sino en grupo”, explicó Pietra.

En contexto con la sociedad actual, añadió: “Esto que vivimos, de que uno no empatiza con nadie o no mira al que está al costado, el hecho de salvarse uno solo, no llega a buen puerto porque esas cosas no dan buenos resultados”.

Escenas de la vida conyugal es dirigida por Norma Aleandro, se presentará en España por segunda vez y en noviembre regresarán al Teatro Coliseo en Buenos Aires.

En cuanto a su matrimonio con Daniel Grinbank, la artista cerró: “Me pone de muy mal humor que me pidan cosas de Daniel. A él le gusta pagar entradas y nunca pide. Lo conocí cuando manguear para mis amigos y su prensa me empezó a invitar a varios lugares. Llevamos 27 años juntos”.