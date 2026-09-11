Cruce por Los Nihuiles: el gobernador de La Pampa acusó a Milei de “robarle” un río a la provincia

El Gobierno oficializó la derogación del Decreto 1560/73, a través del Decreto 982/2026 publicado en el Boletín Oficial. Esta modificación decretó que la totalidad de las regalías hidroeléctricas generadas por el complejo Los Nihuiles sean asignadas de manera exclusiva a la provincia de Mendoza.

Con esta medidam se redactada bajo el argumento de ordenar el marco normativo para la próxima licitación del sistema, se deja sin efecto la distribución equitativa del 12 % de los fondos producidos que se mantenía con La Pampa, a pesar que el río cruza por ambas provincias.

La resolución firmada por Javier Milei se fundamenta en jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de los años 2003 y 2009, la cual establece que el cobro de las regalías hidroeléctricas debe vincularse estrictamente al emplazamiento de la fuente de generación y las instalaciones del complejo, y no al recorrido integral de la cuenca hídrica.

La medida contó con el aval técnico de la Procuración del Tesoro de la Nación en dos dictámenes previos que respaldaban el reclamo mendocino.

La medida adoptada por la gestión de Javier Milei busca despejar la incertidumbre jurídica respecto a los activos energéticos nacionales antes de avanzar en la convocatoria dispuesta por el Decreto 667/2026. Esta nueva licitación otorgará la concesión para la explotación del complejo ubicado sobre el cauce del río Atuel, un punto crítico de controversia entre ambos estados provinciales durante más de cinco décadas.

Cruce por Los Nihuiles: el reclamo de La Pampa sobre el decreto nacional

El anuncio provocó la inmediata reacción de las autoridades de La Pampa, encabezadas por el gobernador Sergio Ziliotto, quien cuestionó duramente la decisión del Poder Ejecutivo.

El mandatario provincial manifestó su rechazo a la quita de los recursos económicos correspondientes a la represa y reafirmó los derechos sobre la cuenca interjurisdiccional, señalando que agotarán todas las instancias defensivas ante lo que consideran un menoscabo territorial y financiero.

Sergio Ziliotto, gobernador de La Pampa (Foto: archivo)

Desde el gobierno pampeano sostienen que el esquema de reparto previo respondía al Acuerdo Interjurisdiccional de 1992, homologado en su momento por el máximo tribunal del país, donde se reconocía la asignación de regalías para la provincia. La administración provincial insistió en que el río Atuel posee carácter interprovincial, por lo que la expropiación del beneficio hidroeléctrico afecta negativamente el desarrollo socioeconómico regional de las poblaciones aguas abajo.

A pesar de la derogación del régimen regulatorio de 1973 a nivel administrativo nacional, el expediente judicial relativo a las compensaciones y los efectos retroactivos de las sumas liquidadas con anterioridad continúa abierto bajo la causa «Mendoza, Provincia de c/ Estado Nacional» ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El máximo tribunal deberá determinar la validez de los diferendos acumulados en los períodos previos a este reordenamiento legal.

El conflicto histórico sobre el Río Atuel y el sistema hidroeléctrico Los Nihuiles

La disputa se remonta a la decisión adoptada hace 53 años, cuando Nación estableció que las regalías del complejo fueran liquidadas en partes iguales entre Mendoza y La Pampa. Desde entonces, Mendoza reclamó que se aplicase el criterio utilizado para otros aprovechamientos hidroeléctricos del país y que la totalidad de los recursos quedase en la provincia donde está emplazada la fuente.

El reciente decreto plantea un cambio de paradigma, ya que sostiene que el derecho a percibir regalías no está determinado por el hecho de que un curso de agua atraviese distintas jurisdicciones, sino por la localización efectiva de la fuente hidroeléctrica y del tramo del río directamente afectado al aprovechamiento.

El criterio también toma como referencia precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre aprovechamientos hidroeléctricos binacionales. El Gobierno nacional consideró que estos antecedentes permiten establecer que, en el caso de Los Nihuiles, el tramo aprovechado para la generación se encuentra íntegramente en Mendoza.

Con información de NA.