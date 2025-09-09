Cande Vetrano rompió el silencio luego de el escándalo en el que se vió envuelto Andrés Gil, su pareja. Hace algunas semanas Gimena Accardi confesó que su separación de Nico Vázquez tenía que ver con una infidelidad suya y no de su pareja, e inmediatamente Gil fue señalado como el tercero en discordia.

Si bien fue desmentido por Accardi y el actor, el rumor quedó instalado. Ahora quien salió a hablar fue Cande Vetrano, la mujer y madre del hijo de Gil. Qué dijo.

Cande Vetrano rompió el silencio sobre los rumores que circularon en los medios: «Amor para todos»

La actriz se hizo presente en el preestreno de «Verano Trippin», un film protagonizado por Miranda de la Serna y Zoe Hochbaum que llegará a todos los cines este 11 de septiembre.

Por supuesto los medios presentes en el evento fueron a buscar la palabra de Vetrano para consultarle sobre la polémica en la que quedó envuelto su marido en medio de la sorpresiva separación de Gimena Accardi y Nico Vázquez.

La actriz no evitó hablar del tema: «Estoy super bien, estoy contenta», fue la primera respuesta de Cande a pura sonrisa después de haberse mostrado públicamente junto al padre de su hijo en el recital de Lali. La actriz aseguró que en ningún momento se enojó con los medios: «Amor para todos», dijo. También, se la notó incómoda y confesó: «Me siento muy… un escándalo. Mi primer escándalo»

Gimena Accardi y Nico Vázquez se divorciaron legalmente a menos de dos meses de anunciada su separación a través de sus redes sociales y ambas partes se encargaron de despegar a Andrés Gil de aquel rumor que aseguraron era falso.

Por su parte, Cande Vetrano y Andrés Gil viven un momento más que importante en sus vidas, ya que en noviembre pasado se convirtieron en padres de Pino, el primer hijo de ambos.