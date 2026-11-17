Una publicación de Ángel de Brito volvió a poner la vida sentimental del Chato Prada en el centro de la escena. El conductor de LAM anunció un supuesto romance entre el productor televisivo y la periodista Pilar Smith, quien también atraviesa una reciente separación. Sin embargo, la versión tuvo un giro inesperado cuando uno de los protagonistas decidió romper el silencio y desmentir la información.

Según publicaron Caras, Minuto Uno y MDZ, la versión comenzó a circular después de que De Brito compartiera en su cuenta de X una fotografía de Pablo «Chato» Prada junto a Pilar Smith, acompañada por una breve pero contundente frase: «Romance confirmado». El mensaje despertó sorpresa entre sus seguidores y rápidamente se multiplicaron las especulaciones sobre una posible relación.

El posteo de Ángel de Brito que vinculó al Chato Prada con Pilar Smith

La publicación del conductor de LAM apareció en un momento particular para ambos protagonistas, que recientemente pusieron fin a sus respectivas relaciones sentimentales.

El Chato Prada se separó de Lourdes Sánchez después de 16 años juntos, mientras que Pilar Smith confirmó días atrás el final de su relación con Rafael Ruiz Huidobro, con quien había compartido siete años.

La imagen publicada por De Brito mostraba al productor y a la periodista sonrientes, lo que alimentó las versiones de un posible acercamiento.

Sin embargo, las reacciones en redes sociales fueron diversas. Mientras algunos usuarios celebraron la posibilidad de una nueva pareja, otros interpretaron que podría tratarse de una broma del conductor.

Incluso hubo quienes pusieron en duda la autenticidad de la fotografía, aunque no se difundieron elementos que permitieran confirmar que se tratara de una imagen modificada.

El Chato Prada rompió el silencio y desmintió el romance con Pilar Smith

La repercusión del mensaje llevó al productor a pronunciarse públicamente durante la mañana del martes 17 de noviembre.

Según informó PrimiciasYa, el gerente de programación de América TV utilizó sus historias de Instagram para compartir una fotografía mientras realizaba su rutina de entrenamiento.

En esa publicación escribió: «¡No estoy de novio! Jaja», y mencionó tanto a Ángel de Brito como a Pilar Smith.

Con esa respuesta, Prada negó estar actualmente en pareja y buscó aclarar su situación sentimental después de las versiones que circularon durante las últimas horas.

Por el momento, no existe una confirmación pública de un romance entre Prada y Smith, y la declaración más reciente del productor contradice el anuncio realizado por De Brito.

Qué dijo el Chato Prada sobre Lourdes Sánchez después de separarse

La versión de un nuevo romance también llamó la atención por las declaraciones que el productor había realizado recientemente sobre su separación de Lourdes Sánchez.

En una entrevista con el programa Corrientes en el Aire, retomada por Infobae, Prada reconoció que el final de la relación lo tomó por sorpresa.

«Para mí Lourdes es el amor de mi vida, siempre fue el amor de mi vida», expresó al referirse a la bailarina, con quien tiene a su hijo Valentín.

El productor explicó que la distancia entre Buenos Aires y Corrientes fue uno de los factores que contribuyeron al desgaste de la pareja.

Sánchez se encuentra radicada en Corrientes, donde desarrolla actividades vinculadas a la gestión cultural, mientras que Prada continúa con sus responsabilidades profesionales en la televisión.

Durante la entrevista, el productor también evitó responsabilizar a su expareja por la ruptura y aseguró que el vínculo familiar continúa siendo una prioridad.

«No hay culpables, no hay traidores, no hay nada», sostuvo al hablar sobre el final de la relación.

Además, destacó que ambos mantienen un vínculo permanente por su hijo y expresó su deseo de que Lourdes pueda ser feliz en esta nueva etapa.

Pilar Smith también confirmó su separación después de siete años

Otro de los elementos que contribuyó a la repercusión del supuesto romance fue la reciente separación de Pilar Smith y Rafael Ruiz Huidobro.

La periodista confirmó la noticia durante una emisión de LAM del miércoles 11 de noviembre, cuando Ángel de Brito regresó al programa después de sus vacaciones.

Según informó La Nación, Smith explicó que la relación atravesaba un desgaste importante y que había sido ella quien tomó la decisión de terminarla.

La panelista también aclaró que no existieron terceros involucrados en la ruptura y habló con respeto de su expareja.

«No hubo terceros en discordia», aseguró durante la conversación televisiva.

Smith contó que la relación había atravesado varias crisis a lo largo de los siete años que compartieron y que finalmente decidieron tomar caminos separados.

Su reciente cambio de situación sentimental hizo que el anuncio de De Brito generara todavía más repercusión.

Qué se sabe del supuesto romance entre el Chato Prada y Pilar Smith

Aunque el mensaje de Ángel de Brito despertó especulaciones, el supuesto romance entre el Chato Prada y Pilar Smith no está confirmado.

La publicación del conductor fue el punto de partida de la versión, pero Prada respondió públicamente que no está de novio.

Además, no se conocieron declaraciones de Pilar Smith que confirmaran una relación sentimental con el productor.

El episodio se suma a las distintas versiones sobre la vida privada de Prada que surgieron después de su separación de Lourdes Sánchez.

De hecho, el 11 de noviembre, durante una participación en LAM, el productor ya había asegurado que no estaba comenzando una nueva relación.

«Estoy solo, es mentira. Solo fueron charlas», expresó entonces, según recogió Ciudad Magazine.

Por ahora, el productor mantiene su postura y asegura que está concentrado en su trabajo y en su familia, mientras las especulaciones sobre su futuro sentimental continúan generando repercusiones en el mundo del espectáculo.