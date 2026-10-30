La venta de Mandarina sacude a la televisión: qué pasará con LAM, SQP y los programas de América TV

Una de las operaciones empresariales más importantes de la televisión argentina de 2026 puso en duda el futuro de varios programas de América TV. El Grupo Octubre, propietario de Canal 9, compró Mandarina Contenidos, la productora responsable de ciclos como LAM, SQP, DDM y BTV.

La noticia se conoció el miércoles 28 de octubre y generó incertidumbre entre conductores, panelistas y trabajadores. Aunque los programas continuarán en América hasta fin de año, todavía no está definido qué sucederá durante 2027.

¿Quién compró Mandarina y por qué puede cambiar la televisión?

El Grupo Octubre, encabezado por Víctor Santa María, adquirió el 100% de Mandarina Contenidos y también el canal de streaming Bondi.

La productora fue fundada en 2005 por Mariano Chihade, esposo de Mariana Fabbiani, quien ahora asumirá como director ejecutivo integral de Canal 9.

El movimiento tiene una particularidad: Canal 9 pasó a controlar la productora de cuatro programas que actualmente se emiten por América TV, uno de sus principales competidores en materia de audiencia.

Qué pasará con LAM, SQP, DDM y BTV

Por el momento, ninguno de los cuatro programas tiene confirmada su salida de América TV. Los acuerdos vigentes contemplan su continuidad hasta el 31 de diciembre, pero el escenario para 2027 permanece abierto.

LAM: el ciclo de Ángel de Brito es uno de los programas más fuertes de América. Su posible traslado a Canal 9 todavía no fue confirmado.

el ciclo de Ángel de Brito es uno de los programas más fuertes de América. Su posible traslado a Canal 9 todavía no fue confirmado. SQP: Yanina Latorre reconoció que comenzó a recibir ofertas laborales y que evaluará qué le conviene para su carrera. Tiene contrato con Mandarina hasta febrero.

Yanina Latorre reconoció que comenzó a recibir ofertas laborales y que evaluará qué le conviene para su carrera. Tiene contrato con Mandarina hasta febrero. DDM: el programa de Mariana Fabbiani también forma parte de la productora y podría verse alcanzado por una reorganización de la programación.

el programa de Mariana Fabbiani también forma parte de la productora y podría verse alcanzado por una reorganización de la programación. BTV: el ciclo de Beto Casella presenta una situación particular, porque el conductor tiene contrato con América hasta 2027, aunque el programa es producido por Mandarina.

Qué dijeron Yanina Latorre y Ángel de Brito

Yanina Latorre fue una de las primeras figuras en hablar públicamente sobre la operación. En su programa de El Observador explicó que conocía las negociaciones y que la intención empresarial era llevar los contenidos de Mandarina a Canal 9.

También reconoció que comenzó a escuchar propuestas y que se tomará unos días para decidir su futuro profesional.

Por su parte, Ángel de Brito salió a responder versiones sobre su posible salida de América, aunque el destino definitivo de LAM para la próxima temporada sigue sin confirmarse.

¿Los programas de América pasarán a Canal 9 en 2027?

Esa es la principal incógnita. La venta de Mandarina no significa que sus programas cambien automáticamente de canal. Para que eso suceda deberán definirse nuevos acuerdos comerciales, contratos y condiciones de producción.

Lo que sí está confirmado es que el Grupo Octubre incorporó una productora con algunos de los contenidos más importantes de América TV, una operación que podría modificar el mapa televisivo argentino durante 2027.