Desde el balotaje en Brasil, el dólar subió 19% frente al real y 2,3% en la Argentina. (Imagen ilustrativa)

En menos de un mes el dólar escaló casi 20% en Brasil, mientras que en la Argentina el oficial subió 2,3% en el mismo período. Esa diferencia, que a primera vista parece una buena noticia para el mercado local, es justamente lo que puede presionar al tipo de cambio en los próximos días: con el real devaluado, la Argentina quedó cara frente a su principal socio comercial.

Así lo explicó el periodista especializado en economía, Pablo Wende, en su columna económica de este viernes. “El tipo de cambio se tiene que acomodar un poco para arriba porque tenés un tipo de cambio en Brasil que subió mucho”, señaló.

Cuánto subió el dólar en Brasil y en la Argentina

En Brasil el salto fue muy brusco. El viernes anterior al balotaje, el dólar al contado había cerrado en 4,9896 reales. El lunes siguiente llegó a 5,60 reales, un incremento del 12,2%, y siguió escalando hasta cerrar el jueves en 5,94 reales, según los paneles de Bloomberg. En total, la suba fue de 19%.

Dólar El dólar subió ocho veces más en Brasil que en la Argentina Variación del dólar frente a la moneda local entre el 23/10 (antes del balotaje en Brasil) y el 19/11 Brasil +19% De R$ 4,99 a R$ 5,94 por dólar De R$ 4,99 (23/10) a R$ 5,94 (19/11) Argentina +2,3% De $1.550 a $1.585 por dólar Dólar oficial Banco Nación: de $1.550 (23/10) a $1.585 (19/11) Con el real devaluado, la Argentina quedó más cara frente a su principal socio comercial. Esa diferencia presiona para que el dólar oficial suba. Suba del dólar País Suba Período Brasil 19% 23/10 al 19/11 (de R$ 4,99 a R$ 5,94) Argentina 2,3% 23/10 al 19/11, dólar oficial BNA (de $1.550 a $1.585)

En la Argentina, en cambio, el oficial del Banco Nación pasó de $1.550 a $1.585 en el mismo lapso: una suba de 2,3%. En todo el año el movimiento también fue acotado: en 2026 el mayorista avanza “apenas” 6,5%.

“Yo creo que hablamos más en Argentina porque subió 2% el dólar que en Brasil, que subió 20%”, ironizó Wende.

Por qué la devaluación del real encarece a la Argentina

Cuando el dólar se dispara en Brasil y se mantiene casi quieto en la Argentina, los precios argentinos medidos en reales se encarecen. Para los brasileños es más caro comprar productos argentinos o viajar al país, y para los argentinos se abaratan los productos y el turismo en Brasil. Es lo que los economistas llaman apreciación del tipo de cambio real.

“Quedamos muy caros respecto a Brasil, demasiado caros”, advirtió Wende. Según explicó, si la devaluación brasileña se vuelve permanente y no es un movimiento de corto plazo, la Argentina va a tener que ajustar. “Para eso tenés un tipo de cambio flotante, no tenés una convertibilidad”, agregó.

¿A cuánto puede llegar el dólar oficial en los próximos días?

La brecha cambiaria ya muestra esa presión. El contado con liquidación, que usan las empresas para girar divisas al exterior, superó los $1.700 y llevó la brecha con el mayorista por encima del 10%, un nivel que no se registraba desde la crisis cambiaria de octubre del año pasado.

Con esa diferencia volvió el “rulo”: comprar dólares al precio oficial y venderlos más caros en el mercado paralelo. Para Wende, ese arbitraje indica que el oficial “quedó un poquito atrasado” y no puede durar. O baja el paralelo, o sube el oficial, o pasan las dos cosas.

“No me sorprendería ver un dólar oficial a $1.600 o $1.620 en los próximos días. Y no va a pasar nada”, anticipó. El economista recordó la polémica de hace tres meses, cuando Adrián Ravier dijo que un dólar a $1.800 no sería un problema: “Todavía no estamos en 1.800”.

Por qué la suba del dólar sería moderada

Wende aclaró que el ajuste debería ser moderado. “Está bien, se movió Brasil, hay que ajustar un poco el tipo de cambio, pero dentro de un rango”, sostuvo. Además, criticó que los mismos sectores que pedían dejar de controlar el dólar hablen de “game over” ante una suba de 2% o 3%.

El contexto también ayuda a dimensionar el movimiento. En el último mes cayeron con fuerza los mercados de todo el mundo, empujados por la suba de las tasas de interés que provocó el encarecimiento del petróleo. A favor de la Argentina, el economista destacó un superávit comercial inédito de US$29.000 millones en los últimos 12 meses, que aporta dólares al mercado cambiario. “No nos volvamos locos. Todo dentro de un cierto contexto”, cerró.

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