Miriam Lanzoni se volvió viral por su reacción al descubrir con quién duerme su fotógrafa

Miriam Lanzoni vivió una situación inesperada durante una sesión de fotos y decidió compartirla en sus redes sociales. La actriz conoció las particulares mascotas de su fotógrafa y su reacción quedó registrada en un divertido video.

Miriam Lanzoni protagonizó un insólito momento que rápidamente llamó la atención en las redes sociales. Todo ocurrió mientras realizaba una sesión de fotos para uno de sus proyectos teatrales, cuando su fotógrafa quiso sorprenderla presentándole a sus mascotas.

La mujer sabía que Lanzoni es una gran amante de los animales, por lo que le anticipó que tenía unos “bichitos” que seguramente iban a conquistarla. Sin embargo, cuando llegó el momento del encuentro, la actriz descubrió que no se trataba de perros ni de gatos: eran dos ratas domésticas.

La situación quedó registrada en un video que Lanzoni posteriormente compartió con sus seguidores. En las imágenes puede escucharse el grito de sorpresa de la actriz mientras la fotógrafa sostiene a uno de los roedores entre sus manos y el resto de las personas presentes se ríe de su reacción.

Miriam Lanzoni y la confesión de su fotógrafa que la dejó sin palabras

La historia se volvió todavía más particular cuando la fotógrafa le contó cómo conviven los animales con su familia.

Según relató Lanzoni a Ciudad Magazine, la mujer le explicó que su hija duerme junto a las ratas y que los roedores conviven sin inconvenientes con otros animales de la casa, entre ellos perros y gatos. La revelación terminó de sorprender a la actriz, que reconoció que estuvo lejos de reaccionar como su fotógrafa esperaba.

Lejos de ocultar el susto, Lanzoni decidió tomárselo con humor y publicar la grabación en sus redes. La espontaneidad de su reacción convirtió una jornada de trabajo en una divertida anécdota.

Qué hacía Miriam Lanzoni durante la inesperada situación

El episodio ocurrió mientras la actriz realizaba una producción fotográfica para “Negociemos”, la obra teatral que se prepara para comenzar su tercera temporada y que tiene a Rodolfo Ranni al frente del elenco.

Lanzoni también se encuentra preparando una gira que comenzará en octubre, mientras avanza con otros proyectos profesionales vinculados al cine y las series.

Sin embargo, por unas horas, sus planes laborales quedaron en segundo plano. Las inesperadas mascotas de su fotógrafa y, sobre todo, la reacción de la actriz al conocerlas terminaron convirtiéndose en las protagonistas de la jornada.