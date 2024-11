Aníbal Pachano: «De los actores que se quejan, ninguno se quedó sin trabajo»

Aníbal Pachano fue entrevistado por Pablo Montagna para su programa Pasamontagna, de Radio Rivadavia y opinión sobre o que ocurre actualmente con las ficciones en la Argentina, que pasaron de la televisión abierta a estar en las plataformas.

Aníbal Pachano: «Lo que pasó en los Martín Fierro de Cine y Series fue un monumento político berreta»

«Ya se anunciaba que iban a ser los últimos momentos de la ficción, nada más que ahora pasó a las plataformas», definió el jurado del Cantando 2024 en la entrevista.

«La ficción está terminada previo a la pandemia… De los actores que se quejan, ninguno se quedó sin trabajo porque todos están en las plataformas. Hay que preguntarse por qué la gente joven y nueva no está en las plataformas», indicó el artista.

«Lo que pasó en los Martín Fierro de Cine y Series fue un monumento político berreta. Hubo mucha queja de señores que tienen mucha plata, mucho trabajo y maridos millonarios. Milei no tiene nada que ver con que se cierre la ficción. Solo está haciendo un acomode de una situación que todos vivíamos. El INCAA era un foco de ñoquis. Pónganse creativos. Si te dan un crédito, tenés que devolverlos con o sin espectadores. Nada cambió en Argentina de la metodología de trabajo. Siempre es elegir a dedo, yo no veo renovación de caras salvo raras excepciones», sumó Pachano.

Pachano también habló de su situación en particular: “Nadie habla de todas las trabas en la Sociedad Argentina de Actores. Yo soy persona no grata desde hace 40 años. En todo el período kirchnerista fue un disgusto. Nadie habló del manejo de la Asociación Argentina de Actores. Cuando vino De Niro le impidieron filmar un domingo. Son unos hipócritas”. «

Hay que tener huevos para hablar de lo que tienen que hablar. De Niro lo único que había pedido era grabar un domingo, y había que pagar no se cuántas horas extras, porque él quería volverse a su país a festejar el cumpleaños de su hijo, como cualquier hijo de vecino. No les interesa un carajo los musicales, sin embargo, fueron lo que les dio de morfar durante todo el periodo kirchnerista porque fueron todos éxitos. No tengo ganas de pagar más de 1000 ñoquis que están en una Asociación». aseveró

«Yo laburo. No me quejo, Voy y trabajo con un cáncer cerebral, no pierdo tiempo. Hay que salir del frasco y tratar de generar un país nuevo. Existen los cambios, y hay que bancarse esos cambios. Hay que darle paso a la gente joven», concluyó Aníbal Pachano.