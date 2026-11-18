Benjamín Vicuña quedó en el centro de los rumores de separación de Anita Espasandín, después de que distintas versiones periodísticas señalaran que la pareja estaría atravesando una fuerte crisis. Las especulaciones apuntaron a los conflictos familiares del actor, su vínculo con la China Suárez y la exposición mediática que rodea su vida privada. Sin embargo, el chileno decidió hablar públicamente y fue contundente al aclarar su situación sentimental.

Según informó Infobae este miércoles 18 de noviembre, Vicuña fue consultado por un móvil de SQP, el programa que conduce Yanina Latorre por América TV. Allí desmintió las versiones de ruptura y aseguró que continúa en pareja con Anita Espasandín, con quien mantiene una relación desde hace más de dos años.

Benjamín Vicuña aclaró si está separado de Anita Espasandín

Después de varios días de especulaciones, Benjamín Vicuña decidió responder directamente a los rumores sobre su noviazgo.

Consultado por el cronista de SQP, el actor negó que exista una crisis y explicó que sus compromisos laborales lo obligaron a viajar constantemente entre España y Argentina.

«Eso no es verdad, estamos bien. He estado trabajando mucho entre España y Argentina, vine toda la semana a ver a mis hijos, pero todo más que bien», aseguró.

Con esas palabras, el protagonista de numerosas ficciones argentinas y chilenas buscó despejar las dudas sobre su relación.

Aunque reconoció que atraviesa una etapa de intensa actividad profesional, dejó en claro que los viajes no significan un distanciamiento sentimental.

Por qué surgieron los rumores de separación entre Benjamín Vicuña y Anita Espasandín

Las versiones sobre una supuesta crisis comenzaron a circular después de las declaraciones de Paula Varela en Intrusos, por América TV.

La periodista aseguró que había recibido información sobre discusiones recientes entre el actor y su pareja.

Según explicó, los desacuerdos estarían relacionados con los conflictos familiares y mediáticos que rodean a Vicuña, especialmente aquellos vinculados con sus hijos y su expareja, Eugenia «la China» Suárez.

«Todo lo que está pasando él con sus hijos a ella la tiene un poco cansada», afirmó Varela.

La panelista también destacó que Espasandín siempre intentó mantenerse al margen de las controversias públicas.

En ese contexto, sostuvo que la empresaria estaría buscando mayor tranquilidad mientras desarrolla sus proyectos personales.

Sin embargo, aclaró que la pareja continuaba junta y que no existía una separación confirmada.

La China Suárez y Wanda Nara, en medio de las versiones sobre la crisis

Uno de los principales motivos mencionados por las periodistas fue la repercusión del enfrentamiento entre Wanda Nara, Mauro Icardi y la China Suárez.

Vicuña tiene dos hijos en común con la actriz argentina, Magnolia y Amancio, por lo que las situaciones familiares que involucran a su expareja también pueden generar exposición mediática sobre su vida privada.

Según Paula Varela, esa situación habría comenzado a afectar la tranquilidad de Anita Espasandín.

La periodista sostuvo que el actor no tendría intenciones de separarse, mientras que su novia estaría cansada de las controversias que se repiten alrededor de su entorno familiar.

Estas afirmaciones corresponden a versiones difundidas en televisión y no fueron confirmadas por los protagonistas.

De hecho, cuando le preguntaron directamente por el escándalo entre Wanda Nara y la China Suárez, Vicuña prefirió no responder.

El actor se disculpó con el cronista y dio por terminada la entrevista.

Yanina Latorre reveló otro supuesto motivo de conflicto entre Vicuña y Anita Espasandín

Las especulaciones también fueron abordadas por Yanina Latorre durante una emisión de SQP.

La conductora aseguró que, además de los problemas familiares, existirían diferencias relacionadas con la creciente exposición pública de Anita Espasandín.

Según su versión, Vicuña preferiría mantener su relación sentimental alejada de los medios, después de haber protagonizado romances de gran repercusión con Pampita y la China Suárez.

«Las peleas vienen por ahí, porque él no quiere tener vida mediática», sostuvo Latorre.

La periodista también aseguró que la pareja habría protagonizado algunos desacuerdos en público.

Sin embargo, aclaró que ninguno de los dos tendría intenciones de terminar la relación.

«Las cosas no están bien, pero se apoyan mutuamente», señaló al describir la situación.

Pese a estas versiones, Vicuña negó públicamente que exista una crisis.

El presente de Anita Espasandín y su nuevo emprendimiento en Palermo

Mientras circulan las especulaciones sobre su vida sentimental, Anita Espasandín atraviesa una etapa de crecimiento profesional.

La empresaria inauguró recientemente un centro de bienestar integral en Palermo junto con sus hermanas.

El proyecto combina servicios relacionados con la nutrición, la estética y la medicina integral, y demandó cerca de dos años de planificación.

Para desarrollar este emprendimiento, Espasandín decidió dejar atrás parte de su actividad profesional vinculada con el mundo de las finanzas.

Según las versiones difundidas en Intrusos, Vicuña la acompañó durante este proceso y continúa apoyando su crecimiento laboral.

La empresaria mantiene una presencia activa en redes sociales, donde comparte aspectos de su trabajo y algunos momentos personales.

Benjamín Vicuña desmintió la crisis y aseguró que sigue junto a Anita Espasandín

A pesar de las declaraciones de Paula Varela y Yanina Latorre, Benjamín Vicuña fue categórico al negar una separación.

El actor sostuvo que su relación atraviesa un buen momento y explicó que sus viajes responden exclusivamente a compromisos profesionales.

También remarcó que, durante su estadía en Argentina, dedicó tiempo a compartir momentos con sus hijos.

Por ahora, Anita Espasandín no realizó declaraciones públicas para referirse a las versiones sobre su noviazgo.

La única confirmación directa de uno de los protagonistas es la de Vicuña, quien aseguró que continúa en pareja y que ambos están bien.

De esta manera, el actor buscó poner fin a los rumores de separación, aunque las versiones sobre supuestos desacuerdos siguen generando repercusión en los programas de espectáculos.