Antonio Grimau: quiénes fueron sus grandes amores, su relación con Leonor Manso y las dos hijas que tuvo después

Antonio Grimau fue uno de los grandes galanes de la televisión argentina, pero detrás de los romances que protagonizó en la ficción también existió una vida sentimental marcada por relaciones importantes, una familia numerosa y momentos de profundo dolor. El actor, cuya muerte se conoció este martes 20 de octubre, había hablado en distintas oportunidades sobre las mujeres que lo acompañaron y su manera de entender el amor.

Según recordó Ciudad Magazine, una de las relaciones más significativas de su vida fue la que mantuvo con Leonor Manso, con quien compartió sus primeros años como actor y tuvo a su hijo Lucas. Sin embargo, después de aquella separación volvió a formar pareja, tuvo otras dos hijas y, con el paso del tiempo, encontró una enorme felicidad en sus cuatro nietas.

Antonio Grimau y Leonor Manso: un amor que comenzó en el teatro

La historia de Antonio Grimau y Leonor Manso comenzó cuando ambos estaban dando sus primeros pasos en la actuación. Se conocieron en el Instituto de Arte Moderno y compartieron no solamente una relación sentimental, sino también su formación profesional.

Fue Manso quien lo acompañó en una etapa decisiva de su carrera. Juntos estudiaron actuación y llegaron a trabajar en televisión cuando todavía eran prácticamente desconocidos.

La pareja se casó por civil y en 1974 nació Lucas Rebolini, su único hijo en común.

Aunque el matrimonio terminó años después, los actores lograron conservar una relación cercana.

En una entrevista publicada por Clarín, Grimau contó que, incluso después de separarse, continuaron acompañándose y que muchas personas se sorprendían al verlos saludarse con afecto en los estrenos.

«Nunca se perdió el respeto ni la admiración del uno por el otro», explicó al recordar aquella relación.

En 2019 volvieron a compartir escenario en la obra Danza macabra, una experiencia que el actor recordaba con especial cariño.

El dolor que volvió a unir a Antonio Grimau y Leonor Manso

La historia que compartieron estuvo atravesada por una pérdida irreparable.

En febrero de 2010 murió Lucas, el hijo que habían tenido juntos, a los 36 años. La noticia marcó profundamente la vida de ambos.

Grimau habló en distintas entrevistas sobre el dolor de aquella pérdida y reconoció que era una herida que lo acompañaría para siempre.

Por entonces estaba trabajando en la obra El anatomista, dirigida por José María Muscari.

Después de tomarse una semana, decidió regresar a los escenarios porque sentía que la actuación podía ayudarlo a atravesar aquel momento.

El actor explicó que su profesión había sido un sostén en distintas etapas difíciles de su vida, desde la muerte de sus padres durante la infancia hasta la pérdida de Lucas.

Su vínculo con Leonor Manso, mientras tanto, continuó sostenido por el afecto y la historia familiar que habían construido.

Quiénes fueron las otras parejas de Antonio Grimau y cuántos hijos tuvo

Después de su separación de Leonor Manso, Antonio Grimau volvió a formar pareja y tuvo otras dos hijas: Luciana y Antonia.

Luciana Rebolini nació de su relación con Zonia Tela. Se radicó en Merlo, provincia de San Luis, y se dedicó al coaching ontológico.

Por su parte, Antonia Rebolini es hija de su relación con Cristina Sánchez. En una entrevista de agosto de 2025, el actor contó que la joven estudiaba Traductorado Público de Inglés.

Grimau también tuvo otros vínculos sentimentales que trascendieron públicamente.

En 2017 se conoció su relación con Marty, una mujer de 35 años que había sido admiradora suya. La historia despertó curiosidad por la diferencia de edad y por la manera en que se habían conocido.

Sin embargo, con el paso de los años el actor decidió mantener mayor reserva sobre su intimidad y evitaba dar demasiados detalles sobre sus relaciones.

Las cuatro nietas de Antonio Grimau y su faceta más familiar

Aunque durante décadas fue reconocido por sus personajes románticos, Grimau disfrutaba especialmente de su rol como padre y abuelo.

Su hija Luciana lo convirtió en abuelo de cuatro niñas: Brisa, Valentina, Zoe y Olivia.

En una entrevista con LA NACION en agosto de 2025, contó que no podía viajar a San Luis con la frecuencia que deseaba, pero que procuraban compartir las fiestas en familia.

El actor hablaba con orgullo de sus hijas y sus nietas, y encontraba en esos encuentros una parte importante de su vida cotidiana.

Lejos de los personajes que interpretaba frente a las cámaras, mantenía una relación cercana con su familia y valoraba especialmente los momentos compartidos.

Qué decía Antonio Grimau sobre el amor en sus últimos años

En una de sus últimas entrevistas extensas, publicada por LA NACION en agosto de 2025, Antonio Grimau reflexionó sobre el paso del tiempo, las relaciones sentimentales y la importancia de los afectos.

«Renunciar al amor es renunciar a la vida, de algún modo», expresó.

Para el actor, el amor no estaba limitado a las relaciones de pareja. También incluía los vínculos familiares, las amistades y las personas que lo habían acompañado a lo largo de su trayectoria.

Cuando le preguntaban si seguía enamorado, prefería responder con humor y conservar cierta privacidad.

La muerte de Antonio Grimau, a los 82 años, volvió a poner en primer plano una historia personal que fue mucho más allá de su imagen de galán.

Su relación con Leonor Manso, los amores que llegaron después, sus tres hijos y sus cuatro nietas formaron parte de una vida en la que los vínculos afectivos ocuparon un lugar central.

Y entre tantas historias de amor que interpretó en la televisión, dejó una reflexión propia que hoy adquiere otro significado: para él, seguir abierto al amor era también una manera de seguir apostando a la vida.