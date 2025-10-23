Juan Martín Del Potro desmintió que vaya a ser padre: “Desperté con varios mensajes…”

Juan Martín Del Potro enfrentó los rumores y desmintió estar esperando un hijo. A través de sus redes sociales, explicó: “Hoy me desperté con varios mensajes felicitándome porque iba a ser papá, les cuento que la noticia es totalmente FALSA”. Los detalles en esta nota.

Juan Martín Del Potro desmintió que vaya a ser padre

El extenista Juan Martín Del Potro desmintió los rumores que circularon y desmintió que vaya a ser padre. “La noticia es totalmente FALSA”, dijo en X, la red social antes llamada Twitter.

Respecto a la mujer señalada como su supuesta novia y futura madre de su hijo, Del Potro aseguró no tener ningún tipo de vínculo con ella: “Tampoco conozco a esa persona”. “Saludos a todos y gracias, igual por los buenos deseos”, cerró Delpo en sus redes.

El extenista había sido vinculado a Agustina Meucci, una empresaria chaqueña que estaría atravesando un embarazo. El periodista Gustavo Méndez había revelado la información en Mujeres Argentinas, el programa de El Trece.

Según había detallado el periodista, la mujer nació en la provincia del Chaco y proviene de una familia que tiene un muy buen pasar económico. Contaría con propiedades en Argentina, Uruguay y Estados Unidos.

Su cuenta de Instagram, Sirena de Fuego, había sido cerrada en las últimas horas, tal vez para continuar manteniendo la privacidad de su embarazo.

“Me llamó Juan Martín Del Potro. Me llamó por teléfono para decirme que no va a ser papá. Le pregunté si conocía a esta persona y me lo negó”, aclaró Mendez en su cuenta de Instagram.

“Le hablé de las publicaciones y me dijo que no las vio porque pudieron haber sido creadas con inteligencia artificial. Veremos, el tiempo siempre da la razón”, cerró el periodista.