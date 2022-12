Así celebró Nicole Neumann el campeonato de TC de Manu Urcera en redes sociales

La pareja de Nicole Neumann y Manu Urcera está por demás consolidada y ella se convirtió en un pilar fundamental para el corredor cipoleño, quien se consagró campeón este domingo en la última carrera del año del Turismo Carretera en el autódromo El Villicum, de San Juan.

Por eso, no sorprendió que la modelo acompañara a su pareja este domingo, para alentarlo durante toda la competencia y seguirlo en sus pasos, tal como hizo en el transcurso de todo el período anual de carreras.

A través de redes sociales, la blonda subió parte de las celebraciones que tuvo el piloto rionegrino luego de bajarse del auto, en una carrera muy disputada y que se complicó sobre el final, ya que el auto dejó de responder tal como se esperaba.

«Orgullosa de vos. Tu sacrificio diario, tu entrega, tu profesionalismo. Más que merecido» fue el mensaje que dejó Nicole a través de las historias de Instagram, acompañando con fotos de los festejos de Manu Urcera.

La modelo estaba acompañando a su pareja desde las pruebas preliminares que se disputaron este sábado, según ella misma registró en su cuenta oficial. Y hoy todo fue alegría.

Nicole Neumann y Manu Urcera, comprometidos

Tras varias relaciones fallidas, Nicole Neumann sorprendió cuando volvió a apostar al amor con Manu Urcera. Un vínculo tan profundo que, según ambos confirmaron, ameritó el compromiso formal que podría consolidarse más adelante.

A pesar de que hace tiempo la modelo decidió no dar muchos detalles de su vida privada, reconoció que a ambos les gustaría casarse.

«Estamos bien, el tema del compromiso ya está. Proyectamos todo como familia y siempre hablamos todos los temas», explicó Nicole, consultada sobre el tema. Pero el deportista todavía no le hizo una propuesta formal: «Él no me lo tira de una, pregunta a todo el mundo menos a mí. A mi abuela le dice: ‘Petra, ¿Cómo estás para venir al casamiento?’» cerró divertida.