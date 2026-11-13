Así es la vida de Clara Darín, la hija de Ricardo Darín que no quiso ser actriz: a qué se dedica y cuál es su emprendimiento

Ser hija de Ricardo Darín y hermana del Chino Darín podría haberla llevado naturalmente al mundo de la actuación. Sin embargo, Clara Darín eligió un camino diferente. Aunque creció rodeada de cámaras, estrenos y figuras del espectáculo, decidió desarrollar su carrera en el universo del arte, el diseño y los emprendimientos independientes.

Según publicaron La Nación y Los Andes, Clara estudió Bellas Artes y encontró en la creatividad su principal actividad profesional. A diferencia de su padre y su hermano, mantiene un perfil discreto y prefiere expresarse a través de la fotografía, la cerámica y los objetos de diseño.

Quién es Clara Darín y a qué se dedica actualmente

Clara es la hija menor del matrimonio de Ricardo Darín y Florencia Bas. Nació en mayo de 1993 y tiene 33 años.

Aunque desde pequeña estuvo vinculada al ambiente artístico, nunca buscó desarrollar una carrera como actriz.

Su formación en Bellas Artes le permitió explorar distintas disciplinas, desde la moda y la ilustración hasta la producción de objetos artesanales.

Actualmente, una de sus principales actividades está relacionada con la cerámica y el diseño de productos para el hogar.

Además, desarrolla proyectos vinculados con la fotografía analógica, una disciplina que le permite registrar momentos cotidianos y escenas familiares desde una mirada personal.

Teta Stuff: el emprendimiento de cerámica que comparte con Florencia Bas

Uno de los proyectos más importantes de Clara es Teta Stuff, una marca de objetos artesanales que nació durante la pandemia.

El emprendimiento surgió junto a su madre, Florencia Bas, con la intención de experimentar con la cerámica y crear piezas originales.

Con el tiempo, la propuesta incorporó diferentes productos, entre ellos cuencos, ceniceros, velas, joyeros y accesorios.

Las piezas se caracterizan por sus diseños originales, colores y formas artesanales, una estética que refleja el interés de Clara por los objetos con identidad propia.

Sus creaciones también estuvieron disponibles a través de Yey House, un espacio comercial vinculado con marcas independientes y propuestas de diseño.

De la moda a la cerámica: los primeros proyectos de la hija de Ricardo Darín

Antes de dedicarse a la cerámica, Clara incursionó en el mundo de la moda.

Uno de sus primeros emprendimientos fue Sarasa, una marca que desarrolló junto a su amiga Sofía Koenig y que incluía prendas y objetos intervenidos con ilustraciones propias.

Posteriormente creó CxClara, su línea de indumentaria, con la que llegó a tener presencia comercial en Palermo Soho.

También participó en Yey House, una plataforma que reunió propuestas de diseñadores independientes.

Estos proyectos le permitieron explorar diferentes facetas de su creatividad y construir una identidad profesional alejada de la actuación.

La fotografía, otra de las grandes pasiones de Clara Darín

Además de la moda y la cerámica, Clara encontró en la fotografía una de sus principales formas de expresión.

A través de su proyecto Carla Films, comparte registros analógicos de viajes, encuentros familiares, amigos y momentos cotidianos.

Entre las personas que aparecen en sus fotografías se encuentran su padre Ricardo Darín, su hermano Chino, Úrsula Corberó y distintas figuras del ambiente artístico argentino.

Su estilo se caracteriza por una mirada espontánea, con imágenes que priorizan los detalles y las situaciones naturales.

Mientras su familia suele estar frente a las cámaras, Clara prefiere ocupar un lugar detrás de ellas, desde donde construye su propio universo visual.

Su relación con el Chino Darín y Úrsula Corberó

Aunque mantiene una vida alejada de la exposición mediática, Clara conserva un vínculo cercano con su familia.

En febrero de 2026 se convirtió en tía por primera vez con el nacimiento de Dante, el hijo del Chino Darín y la actriz española Úrsula Corberó.

La llegada del bebé fue uno de los acontecimientos familiares que compartió públicamente en sus redes sociales.

Clara también suele acompañar a su padre y a su hermano en estrenos, celebraciones y encuentros familiares, aunque sin buscar protagonismo.

Una vida artística con identidad propia

Lejos de seguir la tradición actoral de los Darín, Clara encontró una manera diferente de vincularse con el arte.

Su recorrido incluye moda, ilustración, fotografía, cerámica y proyectos comerciales independientes.

A los 33 años, la hija menor de Ricardo Darín demuestra que su vínculo con el mundo artístico no pasa necesariamente por la actuación, sino por la creación de objetos, imágenes y propuestas que reflejan su personalidad.

Con un perfil reservado y una marcada inclinación por el diseño, Clara construyó un camino propio dentro de una de las familias más reconocidas del espectáculo argentino.