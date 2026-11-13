Moria Casán perdió la paciencia con Fernanda Callejón por Mauro Icardi: «Tenés un odio con los hombres»

Moria Casán y María Fernanda Callejón protagonizaron un tenso cruce en vivo durante una nueva emisión de La Mañana con Moria, por El Trece. La discusión surgió mientras analizaban la situación de Mauro Icardi y Wanda Nara, pero rápidamente se transformó en un enfrentamiento entre la conductora y su panelista, que dejó expuestas sus diferencias sobre el futbolista.

Según informó PrimiciasYA, de A24, este viernes 13 de noviembre, la One perdió la paciencia ante los cuestionamientos de Callejón hacia Icardi y la acusó de tener una postura demasiado crítica frente a los hombres. El intercambio se produjo en medio de las repercusiones por el conflicto judicial que atraviesa el delantero del Galatasaray con su expareja.

El fuerte cruce entre Moria Casán y Fernanda Callejón por Mauro Icardi

Todo comenzó cuando el panel debatía sobre las responsabilidades de los padres y los límites que deben establecer con sus hijos.

En ese contexto, Moria Casán planteó su posición sobre las relaciones entre hombres y mujeres y cuestionó lo que consideró una mirada negativa hacia los varones.

Fernanda Callejón intervino para expresar su postura, pero la conductora no dejó pasar sus comentarios y apuntó directamente contra ella.

«El feminismo radicalizado es el tuyo cuando te molesta todo lo de Icardi», lanzó Moria, visiblemente molesta por las reiteradas críticas de su compañera al futbolista.

La panelista intentó aclarar que no tenía ningún problema personal con el delantero, aunque su explicación no consiguió calmar a la conductora.

La contundente frase de Moria Casán que sorprendió a Fernanda Callejón

Lejos de terminar la discusión, Moria redobló sus cuestionamientos y lanzó una de las frases más fuertes del intercambio.

«Sí, mi amor, te señalo porque tenés un odio con los hombres que no se puede creer», expresó frente a las cámaras.

Callejón rechazó inmediatamente esa acusación y aseguró que sus críticas no estaban dirigidas a todos los hombres.

La actriz sostuvo que existen padres a los que admira y defendió su derecho a cuestionar determinadas conductas.

Sin embargo, Moria insistió en que su compañera suele adoptar una postura demasiado dura cuando se analizan conflictos entre hombres y mujeres.

«Lo demostrás cada vez que se plantea un problema de un hombre con una mujer, lo matás al tipo. Para mí estás radicalizada», afirmó la conductora.

Fernanda Callejón volvió a defenderse y negó identificarse con esa descripción.

«Yo no soy una feminista radicalizada», respondió.

Finalmente, Moria decidió dar por terminado el enfrentamiento con una frase breve: «Bueno, mejor para vos».

Mauro Icardi y Wanda Nara, el conflicto que desató la discusión

El enfrentamiento televisivo se produjo mientras los programas de espectáculos seguían las novedades del conflicto entre Mauro Icardi y Wanda Nara.

La expareja atraviesa una nueva disputa judicial a raíz de una denuncia relacionada con un episodio familiar ocurrido en la vivienda del futbolista en Nordelta.

En medio de las repercusiones, Icardi se presentó ante la Fiscalía de Género de Tigre, donde su llegada también generó un debate televisivo por su actitud frente a los periodistas.

Durante otra parte de la cobertura, Callejón cuestionó la manera en que el delantero avanzó entre los cronistas, mientras que Moria salió en su defensa y le pidió que moderara sus críticas.

Las diferencias entre ambas terminaron convirtiéndose en uno de los momentos más tensos del programa, con un intercambio que dejó en evidencia las posiciones enfrentadas de la conductora y su panelista sobre el futbolista.