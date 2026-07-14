Así fue el emotivo momento en que Robbie Williams cantó “Angels” junto a su hija Teddy

Robbie Williams protagonizó uno de los momentos más emotivos del Bilbao BBK Live 2026 al invitar al escenario a su hija mayor, Theodora “Teddy” Williams, para cantar juntos “Angels”, uno de los grandes himnos de su carrera.

La escena ocurrió durante la presentación que el artista británico ofreció el viernes 10 de julio en el escenario principal del festival español. El encuentro entre padre e hija provocó una ovación del público y rápidamente comenzó a circular en las redes sociales.

Robbie Williams cantó “Angels” junto a su hija Teddy

Sobre el final del concierto, Williams presentó ante los asistentes a Teddy, de 13 años, y la invitó a acompañarlo durante la interpretación de “Angels”. Mientras miles de personas entonaban el estribillo, la adolescente permaneció junto a su padre y compartió uno de los momentos más íntimos del espectáculo.

El público recibió la aparición con una fuerte ovación. Las imágenes del encuentro se viralizaron pocas horas después y mostraron una faceta más familiar del cantante, habitualmente conocido por su carisma, sus bromas y su energía sobre el escenario.

La participación de Teddy tuvo un valor especial porque se produjo durante una de las canciones más representativas de la trayectoria de Williams. Lanzada a fines de la década de 1990, “Angels” se convirtió en una pieza habitual para el cierre de sus conciertos y en una de las composiciones más reconocidas por sus seguidores.

Una presentación especial en el Bilbao BBK Live 2026

Robbie Williams fue uno de los artistas principales de la vigésima edición del Bilbao BBK Live, celebrada entre el 9 y el 11 de julio en Kobetamendi, España. Su repertorio incluyó clásicos como “Feel”, “Rock DJ” y “Let Me Entertain You”, además de canciones pertenecientes a su nueva etapa musical.

El festival reunió a 112.500 espectadores durante sus tres jornadas y tuvo entre sus principales figuras a Calvin Harris, Robbie Williams, Interpol, Lily Allen y Charlotte de Witte.

Durante su actuación, el cantante también interactuó constantemente con los asistentes e incluso anunció desde el escenario un resultado del Mundial de fútbol. Sin embargo, el momento junto a su hija terminó convirtiéndose en una de las escenas más comentadas de la noche.

Robbie Williams llevará su Britpop World Tour a Chile

Tras su paso por Europa, Robbie Williams continuará con su gira internacional y llegará a Sudamérica. El artista tiene programado un concierto para el domingo 27 de septiembre de 2026 en el Estadio Bicentenario de La Florida, en Santiago de Chile.

La presentación forma parte del Britpop World Tour, el espectáculo con el que el músico recorre distintas etapas de su carrera y presenta las canciones de su más reciente proyecto discográfico, “Britpop”.

Aunque no fue confirmado que Teddy vuelva a subir al escenario durante la fecha chilena, el momento vivido en Bilbao anticipó el tono emotivo y personal que Williams incorporó a esta etapa de su gira.