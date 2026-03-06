El fuerte testimonio de Robbie Williams sobre Ozempic y los riesgos de las inyecciones para bajar de peso

El uso de medicamentos para bajar de peso como Ozempic o fármacos similares se volvió cada vez más visible en el mundo del espectáculo.

En ese contexto, varias figuras públicas hablaron abiertamente sobre su experiencia con estos tratamientos, entre ellas Robbie Williams, quien recientemente expresó preocupación por posibles efectos secundarios.

El cantante británico aseguró que cree que su vista se deterioró por el uso de inyecciones para adelgazar. Según contó en una entrevista con el diario británico The Sun, lleva varios años utilizando este tipo de medicamentos para controlar su peso, pero ahora comenzó a notar visión borrosa.

“Quiero advertir a la gente que lea esto de los riesgos potenciales, para que se asegure de investigar”, señaló. En ese sentido, explicó que fue uno de los primeros usuarios de estas inyecciones y que, últimamente, su visión no es tan buena como antes.

Williams relató que, durante sus conciertos, le cuesta distinguir a algunas personas del público y que, recientemente, en un partido de fútbol, los jugadores le parecían “manchas en un campo verde”.

En la misma información se menciona un estudio de 2024 que analizó a 17.000 pacientes durante seis años.

Ese trabajo encontró que quienes habían recibido semaglutida, principio activo de medicamentos como Ozempic o Wegovy, tenían más probabilidades de desarrollar una afección ocular grave pero poco frecuente que puede provocar pérdida de visión en un ojo. Sin embargo, el estudio aclaró que no pudo demostrar que el medicamento fuera la causa directa y que el número de casos era reducido.

El propio Williams ya había contado en 2023 que su pérdida de peso se debía al uso de este tipo de inyecciones y explicó que las utilizaba por una necesidad médica vinculada a su salud mental.

Celebridades que contaron que usan medicamentos para bajar de peso

Además de Robbie Williams, varias figuras públicas compartieron su experiencia con medicamentos de este tipo. Una de ellas es Oprah Winfrey, quien, que reveló que utiliza un medicamento para bajar de peso como herramienta para gestionar su cuerpo y mantener un estado de salud más equilibrado.

También explicó que durante años se culpó por su sobrepeso y que ahora ve este tipo de tratamiento como una ayuda médica.

Por otro lado, Kelly Clarkson, contó en su programa de televisión que toma un medicamento para ayudarla a perder peso. Aclaró que no se trata de Ozempic y explicó que el tratamiento le sirve porque su cuerpo no procesa bien el azúcar, aunque muchos usuarios en redes sociales notaron grandes cambios físicos relacionados con Ozempic.

Luego, Meghan Trainor explicó que, además de trabajar con nutricionista y entrenador personal, recurrió al medicamento Mounjaro después de su segundo embarazo. Según contó, tomó la decisión para sentirse mejor físicamente.

También, Rosie O’Donnell compartió en redes sociales imágenes de su transformación física y mencionó el uso de Mounjaro como parte del proceso que la ayudó a bajar de peso.

Además, Amy Schumer confirmó que probó Ozempic pero lo dejó por los efectos secundarios. Según contó, el medicamento la hacía sentir enferma y no podía realizar actividades cotidianas con normalidad.

Con la creciente popularidad de estos tratamientos, el debate sobre sus beneficios y posibles efectos secundarios sigue generando repercusiones tanto en la comunidad médica como en el mundo del entretenimiento y los inalcanzables estándares de belleza