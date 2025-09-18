Shakira en Argentina: comenzó la preventa para el tercer concierto

Tras agotar en tiempo récord las entradas para sus dos shows en el Estadio Vélez para el 8 y 9 de diciembre, a pedido del público, Shakira sumó una tercera fecha para volver a reencontrarse con sus fanáticos argentinos.

Shakira suma una tercera fecha en Vélez tras agotar sus dos primeros shows en diciembre

La nueva cita será el próximo jueves 11 de diciembre y la preventa de entradas ya inició. La venta general de entradas comenzará apenas finalice la preventa de Santander.

La preventa Santander Visa estará disponible por 48 hs o hasta agotar stock, lo que ocurra primero. Finalizada la preventa comenzará la venta general con todos los medios de pago disponibles.

Las entradas se podrán adquirir únicamente en entradauno.com

Este es el quinto show en el año de Shakira en Argentina con la producción de Fénix Entertainment Group. En marzo se presentó en Campo Argentino de Polo con dos shows impecables agotando todas las localidades.