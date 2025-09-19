Netflix tiene en su catálogo un amplio abanico de películas con historias basadas en hechos reales. Desde casos policiales que sorprendieron al mundo hasta relatos sobre celebridades y deportistas, la plataforma apuesta a mostrar los hechos reales detrás de historias que parecen difíciles de creer.

Este es el caso de «La Mula», un film imperdible dirigido y protagonizado por Clint Eastwood. Estrenada en 2018 y recién agregada a la plataforma de streaming, la trama rememora una historia real ocurrida en Estados Unidos. Todos los detalles.

La imperdible película de Clint Eastwood basada en hechos reales que está entre lo más visto de Netflix

Como cada mes, Netflix renueva su catálogo y dentro de su amplio abanico de contenidos, las historias basadas en hechos reales resultan muy atractivas para la audiencia. Una demostración de ello, es la reciente incorporación de «La Mula», una película protagonizada por Clint Eastwood que ya se encuentra entre lo más visto.

El film rememora la historia de Leo Sharp, un veterano de la Segunda Guerra Mundial, que, a sus 90 años y sin levantar sospechas, se convirtió en uno de los transportistas de droga más inusuales de Estados Unidos. Su caso llamó la atención no solo por la avanzada edad del protagonista, sino también por la aparente tranquilidad con la que vivía, completamente ajeno a la violencia y al peligro que rodea al mundo del narcotráfico.

Clint Eastwood encarna el personaje de Earl Stone, este anciano horticultor que está solo y en quiebra, ya que se enfrenta a una ejecución hipotecaria de su negocio. Es allí cuando le ofrecen un trabajo que simplemente le exige conducir. Todo parece bastante fácil, pero lo que realmente está haciendo es transportar cocaína para un cartel mexicano. Con el correr de las entregas, Colin Bates (interpretado por Bradley Cooper), agente de la DEA, comienza a investigar estos viajes y pronto todo se complicará.

El elenco de esta película imperdible lo completan Laurence Fishburne, Michael Peña, Dianne Wiest, Ignacio Serricchio, Andy García, Taissa Farmiga, Alison Eastwood (hija de Clint) y Richard Herd. El film que mezcla tensión y drama, es ideal para no despegarse de la pantalla este fin de semana.