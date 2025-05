Benjamín Vicuña respondió si la China Suárez se va a mudar a Turquía con Mauro Icardi: qué dijo

Esta semana el actor chileno Benjamín Vicuña rompió el silencio sobre el escándalo que esta protagonizando su expareja y madre de sus hijos, Eugenia «la China» Suárez. Recién llegado de Cannes, comentó sobre cómo recibe las criticas hacia su ex y respondió si existe alguna chance de que se mude con Mauro Icardi a Turquía.

«Controlando ese nivel de pelotudez»: Benjamín Vicuña habló sobre las críticas hacia la China Suárez

La China Suárez tuvo una semana intensa. Tras acompañar viajar con Mauro Icardi y sus hijos a Turquía, la actriz tuvo un tenso cruce en redes con Yanina Latorre, donde la conductora la criticó duramente por como maneja su relación y su maternidad.

Ante esto, Intrusos fue a buscar la palabra de su expareja, con quién también protagonizó un escándalo en su momento, el actor Benjamín Vicuña. “¿Cómo te cae todo lo que está pasando en las redes con la China, Mauro y tus hijos?”, le consultó el notero.

“Trato de no estar tan al tanto. Hay mucha información. Hay cosas que están buenas y otras que no» arrancó diciendo. Luego, continu: «Yo sé cuál es la interna y me da tanta vergüenza estar hablando de estas cosas domésticas, de permisos, de viajes, de la vida familiar y cómo uno se arregla. Pero se habla, se conversa y se preserva los chicos”.

El movilero le pidió su opinión acerca de los supuestos comentarios despectivos que hizo Guillermo López, uno de los abogados de Wanda Nara. «Los niños no deberían estar expuestos a ese nivel. Se dicen barbaridades. Debería haber gente para controlar ese nivel de pelotudez que dicen, sobre todo sobre los niños. Lo de ese señor (Guillermo López) en particular, ya está”, respondió contundente.

Por último, el movilero de Intrusos le preguntó si existe alguna chance de que Suárez se mude a Turquía con sus dos hijos y Mauro Icardi. “No, ninguna posibilidad”, contestó Vicuña.