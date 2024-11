Yuyito González le respondió a Yanina Latorre: “Ojo, Las Fuerzas del Cielo Operan”

La conductora y ex vedette Amalia “Yuyito” González respondió a los dichos de Yanina Latorre, quien le había pedido que corrobore la fidelidad del Presidente Javier Milei: González señaló que está “Adornizada” y quiere ponerle “fin” al asunto, aunque no parece que deje de responder a los comentarios.

El descargo de Yuyito González

“No me pregunten cosas de mala onda, yo sé que circulan todas las críticas y agresiones. Lo vengo sufriendo todo el año, pero cada vez mis espaldas son más fuertes. Es cierto que uno a veces dice alguna cosita que es desubicado, pero me doy cuenta que cualquier cosita que yo diga acá, genera trascendencia”, continuó “Yuyito”.

La ex vedette atribuyó las repercusiones a diversos factores de su consideración: “Puede ser porque soy la novia del presidente, tengo un programa exitoso y también puede ser porque tengo 40 años de carrera”.

“Para mí, está terminado el tema de los que me critican, ‘fin’, Adornizada totalmente”, con esta frase, González citó al vocero presidencial, Manuel Adorni, que suele agregar la palabra “fin” tras sus publicaciones en X (antes Twitter) y al final de varias frases.

💣 Yuyito González VOLVIÓ A ATACAR a Yanina Latorre



💬 "Sos una maleducada"



Cc #LAM en América TV 📺 @elejercitodelam @AngeldebritoOk pic.twitter.com/10MQFUe26e — América TV (@AmericaTV) November 28, 2024

“Besos para todos, si alguien se ofendió, le pido disculpas. No soy de decir cosas feas, las evito, a veces me sale alguna cosita sin darme cuenta puede herir a alguien. No soy enemiga de nadie y no toxiqueo con nadie”, apuntó.

Sin mencionarla, la conductora se refirió a Yanina Latorre: “Si te ofendiste querida, te pido disculpas, mi amor. No era la intención. Ya sabés que te hablo. No te nombro porque no quiero ni decir nombres. Besos para todos, solamente amor y los bendigo. Hermosa mía, si te ofendiste, te bendigo”, remarcó González.

“A mí me cuida dios, pido perdón a cualquiera que se haya ofendido con algo que yo digo te dije, no tengo ningún tipo de enemistad, si les sirve seguir hablando de mí, háganlo. Traten de no meterse con la familia, porque yo no me meto y ahí van a derrapar mal. Ojo, no por nada que pueda yo hacer, sino que las Fuerzas del Cielo, operan”, concluyó la ex vedette.

La frase “Las Fuerzas del Cielo” resonó muy fuerte durante la campaña presidencial de Milei porque así se autoapodó la militancia del jefe de Estado.