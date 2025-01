Cacho Deicas reapareció en las redes en el día de su cumpleaños: “Saludos y bendiciones” 

Rubén Cacho Deicas, por el momento cantante de Los Palmeras, cumple 73 años este martes 28 de enero. El músico santafesino sufrió un accidente cerebrovascular a comienzos de este año y se está recuperando en su hogar. En medio de una polémica pública con Los Palmeras, la banda que se presentará en la Fiesta de la Confluencia 2025, el cantante hizo su reaparición pública a través de un video que subió a su cuenta de Instagram.

“Hola, hola, queridos amigos… Bueno, quiero agradecerles por este medio todos los saludos, todas las bendiciones que me han mandado. Sabemos que tuve un acv muy importante, pero bueno, hoy es el día de mi cumpleaños y la gente no se ha olvidado”, dijo Deicas mirando a cámara. “Me han mandado saludos de lugares inhóspitos, así que aprovecho la oportunidad para saludarlos y agradecerles a lo que hicieron por mí. ¡Abrazo grande!”, cerró en su saludo.

El perfil del cantante en la mencionada red social quedó en el ojo de la tormenta luego de que en los últimos días se dieran dos movimientos que los usuarios advirtieron de inmediato: por un lado, en su biografía, donde antes se definía como el “cantante de cumbia de Los Palmeras”, ahora pasó a ser, simplemente, un “cantante de cumbia santafesina”.

Incluso, dejó de seguir al grupo con el que se hizo famoso en el país y en parte del continente. Esto generó la sospecha entre el público de que Deicas podría estar anunciando su ida del grupo con el que se hizo famoso.

Cacho Deicas ¿Se separó de Los Palmeras?: La respuesta del Manager

“Cacho no manera redes, no maneja ni el WhatsApp. Eso lo maneja un hijo que vive a más de 10 mil kilómetros de acá, vive en España. O sea que no lo podés tomar de ninguna manera”, le dijo Adrián Forni, manager del grupo.

“Desde antes de salir a la gira, hablé con Cacho y estaba todo bárbaro. Después salimos de gira, pasó eso en el medio y todavía no he hablado con él. Hoy le mandé un saludo por su cumpleaños. Se lo mandé a la mañana y no me respondió, pero… ¿Sabés cuántos mensajes debe tener? 4 millones. Fuera de eso, por recomendación médica, Rubén cortó con el celular, lo puede ver dos veces por día como máximo. Por eso hoy ni lo quise llamar. Yo lo llamo los martes, pero dije: ‘No, hoy no es día para hablar con él’. Capaz entre hoy y mañana me junte a hablar con él”, agregó el representante.

“Además, Cacho no es simplemente el cantante de Los Palmeras: es socio y dueño, con Marcos Camino, de Los Palmeras”. clarificó el manager.