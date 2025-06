Cacho Deicas rompió el silencio sobre su salida de Los Palmeras y reveló las internas en la banda

¡Bomba en la cumbia santafesina! Rubén «Cacho» Deicas, la voz inconfundible de Los Palmeras, rompió el silencio en redes y reveló los verdaderos motivos de su alejamiento temporal de la banda. Tras superar un ACV a principios de año, el querido cantante dio detalles sobre las «condiciones impuestas» y las internas que sacuden al popular grupo. Enterate acá qué dijo el ídolo y por qué su futuro con Los Palmeras está en boca de todos.

Cacho Deicas rompió el silencio: qué dijo sobre su salida de Los Palmeras

El histórico vocalista de Los Palmeras, Cacho Deicas, usó sus redes sociales para hacer un descargo sobre su salida de la banda de cumbia santafesina, luego de querer reincorporarse tras la delicada situación de salud de la que tuvo que recuperarse en enero pasado.

Cacho Deicas reveló profundas diferencias internas en Los Palmeras y alegó condiciones impuestas para su regreso que, según él, «iban en contra del proceso de recuperación» y de su libertad personal.

«Debido a las constantes consultas, y siempre agradeciendo la preocupación, aclaro algunas cuestiones relacionadas a mi ausencia en el grupo. En el mes de mayo, con aval médico, me presenté a ensayar en los estudios de la productora para lo que sería mi regreso en el Movistar Arena» inició su comunicado Deicas.

Posteriormente, señaló: «Solamente acudió Adrian Forni a dicha presentación. Luego de esto, desde la otra parte de la producción me envían una serie de requisitos para que yo pueda volver al grupo, que iban en contra del proceso de recuperación que estoy pasando y de mi libertad para poder utilizar mis redes sociales, entre otras cosas», explicó el artista de 73 años.

Deicas expresó que: «Evidentemente rechacé estos requerimientos, siendo a los días informado de manera formal por carta documento (ya que en estos 6 meses desde mi acv me lo había ofrecido en reiteradas oportunidades informalmente) del pedido de disolución de Marcos Camino por no poder cumplir con los shows pactados ni presentarme a trabajar, siendo de público conocimiento las veces que hemos hablado sobre mi regreso«.

«Desde entonces estamos en este proceso, el cual no tiene nada que ver con mi estado de salud, sino con cuestiones ajenas que hacen que no pueda estar con el grupo al cual le dediqué (y siempre fue mi deseo) seguir dedicándole toda mi vida pero lamentablemente a veces los intereses de unos y de otros no coinciden. Agradezco como siempre su apoyo y nos estaremos encontrando muy pronto», concluyó.

Rubén Cacho Deicas rompió el silencio sobre su salida de Los Palmeras: el ACV que marcó su carrera

La crisis dentro de Los Palmeras se desató en enero pasado, cuando Cacho Deicas, su histórico vocalista, sufrió un accidente cerebrovascular. Desde entonces, se bajó de los escenarios, pero la banda de cumbia santafesina continuó tocando con Marcos Camino como líder.

En este contexto, la relación entre Los Palmeras y Cacho Deicas fue debilitándose, a pesar de los intentos de las partes para volver a los escenarios juntos. Mientras tanto, la banda de cumbia santafesina continúa ofreciendo shows, a pesar de la salida del histórico vocalista.