Cambios en La Voz Argentina: qué pasará este domingo con el reality de Telefe

La Voz Argentina, el exitoso reality de canto de Telefe con un jurado repleto de estrellas, sigue con su etapa de “Knockouts» con un arrollador éxito de rating, luego de lo que fueron las “Batallas».

Desde la pasada semana, los seguidores del programa que conduce Nico Occhiato pueden seguir disfrutando del reality un día más, ya que ahora el ciclo va de domingo a viernes, con los sábados como único día sin aire.

Los cambios de Telefe para La Voz Argentina

Desde el pasado domingo introdujo un cambio en el horario por la llegada de Por el mundo, el ciclo de viajes de Marley. De esta manera, este domingo La Voz Argentina irá desde las 22 horas, es decir, 15 minutos más tarde que lo habitual.

Luego de que el reality no se emitiera este jueves por el partido de River Plate vs Libertad de Paraguay por Copa Libertadores, Telefe también decidió modificar el horario del programa del viernes que comenzó a las 21:30. Además, se extendió hasta las 22:30 teniendo una hora de duración, cuando normalmente tiene una extensión de 90 minutos.

Cómo ver en vivo La Voz Argentina

El reality podrá seguirse en vivo por la pantalla de Telefe, y los servicios de streaming Telecentro Play, Flow y DGO. También se puede seguir en MiTelefe.

Como opción extra, el reality se puede disfruar por el canal de YouTube de Telefe que transmite el streaming con Sofi Martínez, Momi Giardina y Santi Talledo.

Quién es Zoe Gotusso, la cantante que acompaña a Lali en La Voz Argentina

La historia de Zoe tiene un origen inesperado. De pequeña, sufrió un accidente doméstico que le dejó marcas en las manos. Para ayudarla en la recuperación, su mamá la impulsó a tomar clases de piano, y más tarde, a los 15 años, le regaló una guitarra. Esa decisión fue el punto de partida de una carrera que hoy la ubica como una de las voces jóvenes más destacadas del pop argentino.

Aunque comenzó tocando el piano, no terminó de engancharse con el instrumento. Con la guitarra y su voz encontró su verdadero lugar. Ya en la adolescencia, formó un grupo de covers con compañeros de colegio y empezó a componer sus propias canciones.

Hoy, Zoe Gotusso se une a La Voz Argentina como co-coach del Team Lali. Ambas se elogiaron mutuamente en redes sociales, mostrando la química que promete marcar esta etapa del programa. Con su estilo fresco y su talento, Zoe no solo aporta consejos técnicos, sino también la sensibilidad de una artista que sabe cómo emocionar desde el escenario.

Su presencia en el reality es una oportunidad para que el público descubra más de su trayectoria y su forma única de entender la música, mientras acompaña a Lali Espósito en la búsqueda de nuevas voces que conquisten al país.