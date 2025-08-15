Luego de que el reality no se emitiera este jueves, Telefe decidió modificar el horario del programa del viernes. Conocé acá a qué hora comienza La Voz Argentina este 15 de agosto.

La Voz Argentina: cambio de horario para este viernes 15 de agosto

Este viernes regresa La Voz Argentina a la programación habitual de Telefe. Luego de que no se emitiera este jueves por el partido de River en la Copa Libertadores, el reality vuelve a la acción con los «knockouts«.

Este viernes 15 de agosto, el programa conducido por Nico Occhiato comienza a las 21:30. Además, solo por hoy, el reality se extenderá hasta las 22:30. El reality tendrá una hora de duración, cuando normalmente tiene una extensión de 90 minutos.

Esta modificación se realiza, ya que hoy se transmitirá un nuevo programa de «Por el Mundo«, con Marley. El histórico conductor estará junto a Momi Giordina en la Muralla China.

Programación de Telefe para este viernes 15 de agosto:

20:00: Telefe Noticias

21:30: La Voz Argentina

22:30: Por el Mundo

23:45: Amia, la serie

La Voz Argentina: Luck Ra «robó» a un participante que él mismo había eliminado

La Voz Argentina 2025 está transitando su tercera etapa. Con grandes enfrentamientos, los «knockouts«, que cuentan con la participación de los co-coachs en el escenario, se ganan la atención de todos los televidentes de Telefe.

Este miércoles se realizaron cuatro duelos durante el programa. El más llamativo fue el versus de Team Soledad, protagonizado por Mia Frankel y Eduardo Desimone. Luego de dos grandes interpretaciones, la cantante de folclore escogió a la joven de 20 años.

Tras conocerse la decisión, Eduardo agradeció por la oportunidad de participar en el reality: «Mi sueño ya se cumplió«, dijo. Emocionado, se retiró del escenario hasta que Luck Ra apretó el botón de «robo», ante la sorpresa del participante sanjuanino, que rápidamente fue a abrazarlo por elegirlo.

Vale aclarar que Eduardo había sido eliminado por el cordobés en «Las Batallas«. En esa ocasión, fue «robado» por Soledad Pastorutti. Con la incorporación al Team Luck Ra, el participante vuelve a ser parte del equipo en el que comenzó en la competencia.

La Voz Argentina: dónde ver el reality de Telefe

La Voz Argentina 2025 se puede seguir en vivo en la pantalla de Telefe y en los servicios de streaming Telecentro Play, Flow y DGO. También se emitirá en MiTelefe.

Además, el reality se transmitirá en Youtube y Twitch, con las reacciones de Sofi Martínez, Santi Talledo y Momi Giardina, quienes se encargarán de cubrir todos los detalles del programa. Esta emisión se realiza desde los estudios de Luzu, canal de streaming de Nico Occhiato.