El freestyle argentino define a su nuevo campeón: 16 figuras van por la gloria nacional

3, 2, 1… ¡díselo! Lo que comenzó hace un tiempo como un ritual clandestino en plazas y rincones oscuros del conurbano e interior del país se transformó en uno de los fenómenos juveniles más decisivos de estos tiempos. Hace un tendal de años que la Red Bull Batalla de los Gallos dejó de ser un nicho underground para convertirse en el laboratorio definitivo de la cultura urbana. De hecho, de sus escenarios y rondas de freestyle salieron figuras que hoy dominan la industria global como Wos, Trueno, La Joaqui o Tiago PZK, artistas que aprendieron a moldear la palabra, el ritmo y el flow al calor de un mic antes de llenar estadios de acá, de allá y de todos lados.

Final Nacional de freestyle 2026: quiénes son los 16 competidores

El próximo viernes 2 de octubre, la competencia matriz de la disciplina, también conocida en la escena como “La madre de todas las batallas”, celebrará su Final Nacional Argentina 2026 en Deseo Club, en Capital Federal, y será una cita bisagra en la que 16 competidores buscarán el cinturón de campeón y el pasaje a la Final Internacional de Perú 2027. Por caso, la grilla cruza a veteranos consagrados y de jerarquía pesada como Mecha, Klan, Cacha, Dybbuk, CTZ y Nasir Catriel con una embestida generacional inédita: seis competidores que pisarán por primera vez el escenario máximo de la franquicia.

Ese recambio generacional llega cargando el peso de miles de batallas en el barro del under. En esa lista de debutantes que promete cambiarle la dinámica al torneo aparece Franchute (Franco Marion), un batallador formado entre los pibes de El Quinto Escalón, la famosa competencia de la que salieron Duki, Lit Killah, YSY A, entre otros.

“Lo estoy enfrentando sin nada de nervios, con muchísimas ganas de que llegue el día de poder rapear y competir con 15 bestias”, explica Franchute. “Voy a aportarle frescura, una manera de rapear donde lo que más marca es la pasión por lo que hago y el disfrutar de estar batallando, para contagiar a la gente”, se expande.

Esa misma intensidad viaja desde Paraná, Entre Ríos, hacia la capital: llega Dyse (Dylan Segura), una suerte de velocista que arrasó en el circuito callejero y firmó su boleto nacional tras coronarse en el Torneo de Plazas compitiendo con fiebre. Primer entrerriano en clasificar a la cita máxima vía plazas, Dyse entiende la batalla como una aceleración sin margen de error. “Para esta primera experiencia me veo bien. Confío mucho en el nivel de los participantes”, advierte. Y sigue: “Voy con el mismo objetivo de siempre: dar lo mejor de mí y volver a casa con la gloria máxima. Van a tener que rapear en serio porque vamos a eso”.

La nueva generación del freestyle argentino que quiere quedarse con el título

En esa tensión entre el impacto inmediato y la estrategia de fondo habita Rife (Adán Mancebo), primera voz de la localidad bonaerense de Moreno en meterse en una Final Nacional. Con una cadencia calculadora, similar a la de un boxeador duro de roer, Rife busca recuperar la sustancia del rap clásico. “Llego en el mejor momento en cuanto a madurez y nivel. Mi expectativa es salir campeón nacional, no veo otra cosa”, sentencia. ¿Qué puede aportarle a esta Red Bull? “La esencia del choque, los valores de un MC arriba del escenario y representar lo que uno es con un barrio en la espalda”.

Ese orgullo territorial atraviesa de punta a punta la nómina de esta edición. Desde Rosario, Santa Fe, GW (Gonzalo Sequeira) encarna la ética más pura de la autogestión y el sacrificio. Máximo ganador del icónico torneo Élite Free a lo largo de una década, su rap directo arrastra el peso del esfuerzo y sus ideas consecuentes. “Siento que por algo pasó tanto tiempo hasta tener esta primera experiencia. Mi única expectativa es que me vaya bien y volverme contento con lo que hice”, señala GW. “A la Red Bull le puedo aportar algo fresco como el rap de barrio, que es lo que predico día a día”, remata.

El mosaico de nuevas miradas se completa con la densidad poética de 1TOBI (Tobías Benegas), un joven criado en una casa donde el boombap era música funcional. 1TOBI es el primer representante de José C. Paz en la cita máxima y piensa las batallas más cerca de una composición musical que del insulto gratuito: “Es una chance de mostrar de lo que estoy hecho a todo el que no me conoce”, remarca. Y mantiene una distancia ética y profesional con respecto a la obsesión por el trofeo: “Quiero dejar que fluya. Espero nutrir con frescura y lírica la escena actual. Últimamente veo más afán de campeonar que de disfrutar, y ganar sin disfrutar no me llenaría en nada”.

Junto al misterioso debutante Abel (campeón de Supremacía MC, FMS Under y top 5 nacional), quien prefirió no exponerse antes de la competencia, esta camada de caras nuevas llega para interpelar el trono de las leyendas. La Final Nacional 2026 se perfila como un cruce estilístico donde la jerarquía del escenario principal chocará de frente contra el hambre callejero.

Dónde y cómo ver en vivo la Final Nacional de freestyle

Toda la jornada podrá seguirse este viernes 2 de octubre, de forma gratuita y en vivo, a través de las plataformas oficiales de Red Bull Batalla en YouTube, Twitch y Facebook, en una noche que elegirá al nuevo rey del freestyle argentino.