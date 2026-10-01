Detuvieron en Bolivia al fiscal que investigaba a Fernando Cerimedo y Estados Unidos celebró el operativo

Roger Mariaca encabezaba la investigación judicial contra Fernando Cerimedo en Bolivia antes de ser arrestado por la Policía de ese país. (Foto: gentileza)

La Policía de Bolivia detuvo por presuntos vínculos con el narcotráfico al fiscal general, Roger Mariaca —quien llevaba adelante la investigación contra el consultor político argentino Fernando Cerimedo—, y al fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos. Ambos funcionarios habían sido sancionados días antes por Estados Unidos, que les revocó las visas.

Según informó la agencia AFP, Mariaca fue arrestado la noche del miércoles en Santa Cruz, y las autoridades bolivianas le atribuyen los delitos de organización criminal, lavado de activos y narcotráfico. De acuerdo con Noticias Argentinas, ambos fiscales fueron interceptados en el aeropuerto de Viru Viru, cuando llegaban desde Sucre. Medios bolivianos informaron además la detención del exministro de Gobierno Eduardo Del Castillo en La Paz.

El secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, celebró los arrestos en la red X: «Las acciones de Bolivia demuestran el tipo de liderazgo necesario para hacer que nuestro hemisferio sea más seguro, más fuerte y más próspero«. También aseguró que la administración Trump respalda «firmemente» al presidente Rodrigo Paz en su lucha contra el narcotráfico y la corrupción.

The Trump Administration stands firmly with President @Rodrigo_PazP and Bolivia's democratically elected government as it takes bold and decisive actions to combat narco-trafficking, systemic corruption, and transnational organized crime in Bolivia.



Last week, at the historic… — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) October 1, 2026

Qué dijo Sebastián Marset sobre el fiscal general de Bolivia en el video de su captura

Las detenciones se produjeron horas después de que se difundiera un video grabado durante la captura del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, el 13 de marzo en Santa Cruz. En la grabación, Marset menciona a Mariaca, a Del Castillo y a un capitán de la Policía, y afirma haber pagado 500.000 dólares para permanecer en Bolivia. Se trata de afirmaciones del propio narcotraficante, que todavía deben ser corroboradas.

La Fiscalía General había rechazado versiones anteriores sobre una supuesta reunión entre Mariaca y Marset, y sostuvo que no participó del operativo de captura.

Caso Cerimedo: qué causas investigaba Roger Mariaca y quién lo reemplaza en la Fiscalía

Mariaca tenía a su cargo, entre otras causas, el proceso contra Fernando Cerimedo, ex asesor personal de Paz, que permanece detenido en el penal de Chonchocoro. Días atrás, el fiscal había asegurado: «No retrocederé ni un centímetro de las investigaciones que corresponden a mi gestión«.

Tras su detención, el fiscal superior Luis Montaño asumió de forma interina la conducción del Ministerio Público, por ser el de mayor antigüedad, hasta que la Asamblea Legislativa elija un nuevo fiscal general.

La revocación de visas se enmarca en la cooperación entre los países del Escudo de las Américas, la coalición de seguridad contra el crimen organizado que impulsó Donald Trump en marzo y que integra la Argentina.