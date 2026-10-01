Tamara Pettinato preocupó al mostrarse desde una clínica: qué le pasó y qué reveló el estudio

Tamara Pettinato generó preocupación al compartir una imagen desde una clínica, recostada y con una vía colocada en uno de sus brazos. Horas después, la conductora explicó el motivo del estudio médico y contó cómo se encuentra.

Una imagen de Tamara Pettinato desde una clínica encendió las alarmas entre sus seguidores. La conductora se mostró recostada y con una vía colocada en el brazo, aunque inicialmente no dio demasiadas precisiones sobre lo que estaba ocurriendo.

Finalmente, la propia Pettinato decidió contar qué había pasado y llevó tranquilidad: se sometió a una endoscopía debido a los episodios frecuentes de acidez que viene padeciendo.

Según relató, el objetivo era intentar determinar el origen de ese malestar. La conductora explicó que padece mucha acidez de manera recurrente y por ese motivo sus médicos indicaron el estudio.

Qué reveló el estudio que se realizó Tamara Pettinato

Tras pasar por la clínica, Pettinato contó que el resultado de la endoscopía fue normal, aunque admitió que los efectos de la anestesia la dejaron muy cansada.

A pesar de eso, decidió continuar con sus compromisos laborales y se trasladó a El Nueve, donde tenía previsto grabar Decime algo lindo y realizar una entrevista.

La conductora incluso contó que había consultado previamente si podía trabajar después del procedimiento. Sin embargo, una vez en el canal reconoció que el cansancio provocado por la anestesia se hacía sentir.

La recomendación que recibió Tamara Pettinato

De acuerdo con lo relatado por Pettinato, después del estudio también recibió una recomendación vinculada con reducir el estrés.

Fiel a su estilo, se tomó la situación con humor y bromeó tanto sobre los efectos de la anestesia como sobre las indicaciones que recibió.

Así, luego de la preocupación que había generado su fotografía desde la clínica, Tamara aclaró que se trató de un estudio programado por la acidez persistente y que los resultados fueron normales.