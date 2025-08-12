Campeonato Mundial del Alfajor 2025: cuándo es, dónde y qué categorías se premiarán 

El Campeonato Mundial del Alfajor se celebrará el viernes 15, sábado 16 y domingo 17 de agosto 2025 en la Ciudad de Buenos Aires. Se trata de un plan ideal para toda la familia e incluso una propuesta con actividades especiales por el Día del Niño.

El evento contará con la participación de más de 120 productores de Argentina y del exterior, quienes presentarán sus alfajores en 19 categorías diferentes. Los asistentes podrán disfrutar de múltiples marcas y degustaciones que incluyen desde sabores clásicos hasta los más innovadores.

Campeonato Mundial del Alfajor: dónde y a qué hora es

El evento se realizará los tres días de 12 a 20 en el Pabellón 6 del Centro Costa Salguero. El acceso al predio es por la esquina de Jerónimo Salguero y Av. Costanera Rafael Obligado.

Las categorías de Campeonato Mundial del Alfajor 2025

La edición de 2025 del Campeonato Mundial del Alfajor, tendrá 19 categorías. Entre las distinciones más destacadas se encuentran:

“mejor chocolate negro”

“mejor dulce de leche”

“mejor sabor exótico”

“mejor sabor saludable”

“mejor textura”

“mejor triple”

“mejor alfajor del mundo”.

Uno de los galardones más esperados será el «Mejor Alfajor Regional» con la elección del «Mejor Alfajor Estilo Marplatense«, una categoría pensada para premiar la excelencia regional.

La selección del ganador se realizará a través de un proceso de cata a ciegas, en el que un jurado evaluará más de 35 características sensoriales.

Campeonato Mundial del Alfajor: cómo comprar las entradas

Las entradas para el evento tienen un costo de $5.000, más $422,90 de costo de servicio. Se pueden comprar online a través de Eventbrite. De esta manera, recibirás el ticket en el correo electrónico para descargarlo en el celular.

También se pueden adquirir en la boletería, ubicada en el ingreso del Pabellón 6 del Centro Costa Salguero. Cabe señalar que al comprar la entrada podrás ingresar los tres días del evento, simplemente mostrando el código QR.

Cabe señalar que el ingreso para menores de 13 años es gratuito al igual que para las personas con discapacidad, junto a un acompañante, y los jubilados y pensionados. Solo deben presentar el CUD (Certificado Único de Discapacidad) o acreditar su condición en la boletería, respectivamente.