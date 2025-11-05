La drástica decisión que tomó Juanita Tinelli con respecto a su futuro laboral: “No esta…»

La denuncia por amenazas de muerte que Juanita Tinelli hizo pública en los últimos días, generó preocupación por ella y a su vez cuestionamiento sobre la veracidad de sus hechos, según las declaraciones de personas cercanas a la familia.

Juanita Tinelli dejó el streaming de su padre tras denunciar amenazas de muerte

El empresario Gustavo Scaglione, titular de Telefe, negó la supuesta llamada intimidatoria a través de un comunicado de prensa.

La inesperada interna familiar que salió a la luz tras la denuncia de Juanita fue alimentada por sus recientes actitudes, como dejar de seguir en redes sociales a su padre y a su media hermana, Cande Tinelli.

El periodista Juan Etchegoyen reveló la drástica decisión que tomó la modelo con respecto a su futuro laboral, ya que comparte mesa en el programa “Estamos de paso” (Carnaval) junto a Marcelo y Candelaria.

“Me cuentan que Juanita no irá al streaming esta semana y que sería una decisión tomada abandonar el ciclo que conduce Marcelo, sobre todo mientras se aclara lo que pasó”, informó el periodista.

En la misma línea, también recordó que esta semana la modelo decidió quedarse en Buenos Aires junto a su madre Paula Robles, mientras que Tinelli y el resto de su familia viajó a Punta del Este para “despedir” su casa de verano.

“Mi información es que Juanita le dice chau a Estamos de paso y que no está formando parte de las grabaciones del reality”, sumó.

Además, aclaró que si bien pareciera haber un quiebre entre Juanita y Marcelo Hugo, la relación se mantiene intacta: “Desde algunos sectores del periodismo se instaló la idea de una pelea, pero Marcelo Tinelli y su hija no están enfrentados. Él comprende mejor que nadie lo que pasó y siempre estará al lado de sus hijos”.