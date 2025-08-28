Cande Vetrano y Andrés Gil compartieron fotos en pareja tras la polémica separación de Nico Vázquez y Gimena Accardi

Cande Vetrano y Andrés Gil volvieron a mostrarse juntos en redes sociales después del escándalo que los tuvo en el centro de la escena, cuando el actor de Casi Ángeles fue señalado como el supuesto “tercero en discordia” en la separación de Nico Vázquez y Gimena Accardi.

Andrés Gil compartió una foto familiar y arrobó a Cande Vetrano

Lejos del ojo mediático, la pareja había optado por el bajo perfil mientras los rumores crecían. Andrés Gil solo rompió el silencio en su momento para desmentir cualquier vínculo con la polémica.

Ahora, Cande Vetrano compartió imágenes de su pareja y padre de su hijo disfrutando de una vista en Puerto Madero, mientras que el actor publicó una foto familiar en el mismo lugar, arrobando a Cande y sumando un corazón blanco.

Se trata de la primera vez que ambos aparecen juntos en redes desde aquel escándalo, lo que llamó la atención de sus seguidores y puso fin a las versiones de crisis.

La palabra de Andrés Gil

“Es totalmente falso, estoy con Cande (Vetrano) tranquilo en casa. Estamos en un momento muy lindo con nuestro hijo, el momento tal vez más especial de nuestras vidas”, dijo Andrés Gil, apuntado como el tercero en discordia entre Gimena Accardi y Nico Vázquez.

“Estamos intentando no leer, no engancharnos con las cosas que se están diciendo, cuidando a mi familia. También Gime y Nico están pasando por un momento bastante chot… y no está bueno que además se agregue y alimenten con cosas que son mentira. Estaría bueno que respeten su intimidad”, manifestó el actor.