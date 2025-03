Carmen Barbieri habló sobre el romance entre Fede Bal y Fátima Flórez: «qué linda pareja hacen»

El conductor Federico Bal y la humorista Fátima Flórez estarían en el inicio de una incipiente relación amorosa y, según trascendió en las últimas horas, el romance tendría su punto de partida en noviembre del año pasado.

Qué dijo Carmen Barbieri sobre el aparente romance entre su hijo y Fátima Floréz: ¡él no me cuenta nada!

Según la información que trascendió, el amor habría nacido en Estados Unidos, donde la comediante estuvo realizando su espectáculo. «Es un amor que transcurre entre Buenos Aires y Estados Unidos. Comenzó allá y siguió en nuestro país», contaron el martes los panelistas de Puro Show (El Trece).

«Los encuentros son tan pasionales que se quejaron los vecinos. Hay tres fuentes que lo confirman. No sé si el amor es más fuerte pero la piel sí es más fuerte acá», sumaron. Además, el periodista Matías Vázquez reveló: «Fátima y Fede se juntaron a cenar y bailar en Miami. Pasaron la noche juntos. Siguieron por chat. Ya hubo reencuentro acá en Argentina hace sólo dos noches».

La foto que se sacaron Fátima Flórez y Fede Bal en la noche de su primer encuentro.

Este jueves, Majo Martino reveló más detalles del primer encuentro entre el hijo de Carmen Barbieri y la humorista. Ellos se conocieron en la entrega de los Martín Fierro en Miami, donde aparentemente fue la madre del joven mediático quien ofició de «cupido».

“Yo no estoy enterada de nada, me entero por ustedes, pero sí, apruebo la relación de Fede con Fátima”, aseguró con total naturalidad Barbieri. «Fátima me dijo que tenía ganas de ir a bailar pero que no tenía con quién, entonces le dije que fuera con Fede. Igual, mi hijo no me cuenta nada a mi», confesó la conductora de Mañanísima en vivo por su programa.

«Fede está en Londres, y me contó que fue a ver Cabaret, que es maravillosa… ¡Pero de esto no me dijo nada! Qué linda pareja hacen. Ella me cae re bien. Están solos. Le pregunté y me dijo ‘nada, mamá, no hablen de mí’”, expresó entre risas la exvedette.