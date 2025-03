Victoria Vanucci dio detalles del calvario que vivió «Los videos no son nada en comparación con los 15 años que viví»

La ex modelo Victoria Vanucci se refirió a los momentos más oscuros de la relación con su ex marido Matías Garfunkel quien quedó detenido en Utah por violar una restricción perimetral: Vanucci describió hechos de violencia que aludió a la “falta de medicación” del empresario.

Vanucci: “Hubo un momento en que me sentí muy abrumada»

Garfunkel y la chef se encontraban en medio de una guerra mediática, aunque los videos que vieron la luz demostraban hechos de violencia intrafamiliar y fuertes acusaciones con los hijos en común de por medio.

En este contexto, la ex modelo explicó: “Hubo un momento en que me sentí muy abrumada, porque la prioridad eran mis hijos. Durante 15 años de relación, siempre traté de hacer malabares para que muchas cosas no se sepan nunca, para que mis hijos tampoco lo sientan, ni lo tengan que vivir”.

A continuación, Victoria señaló que debía respaldar sus acciones para no encontrarse con las escenas violentas durante los momentos con el padre de sus hijos: “Cuando esto se hizo público, me afectó muchísimo porque evitaba mostrar algunas cosas por protección”.

Garfunkel fue diagnosticado con bipolaridad extrema y trastorno límite de la personalidad, al respecto, la artista señaló: “Traté de proteger una situación, para que la gente no vea esa parte de esta persona”.

Además, Vanucci consideró que el arresto del ex empresario “fue provocado por un brote, hay una diferencia cuando una persona está medicada y cuando no. Llegó un momento que era incontrolable para mí, explotó de una manera desagradable e hice malabares para que mis hijos no estén expuestos”.

“Mis hijos nunca sufrieron al presenciar ese tipo de cosas. Si, vivieron la última situación que fue particular y obviamente que están en terapia”, sostuvo Vanucci antes de referirse a las imágenes de violencia intrafamiliar: “En los videos se vio a una persona que no está en su eje, pero esas imágenes no son nada en comparación con los 15 años”.

Por su parte, Victoria recordó su segundo casamiento, que llegó en 2012 de la mano de quien entonces ocupaba una gran popularidad entre los empresarios del país: “En ese momento sentía que era un cuento, algo hermoso que terminó por ser una gran pesadilla”.

“A medida que en Argentina los problemas se hicieron más graves, notaba cosas que no eran normales. El embarazo de Napoleón fue bastante crítico para mí. No era un típico perfil de hombre que ejercía violencia de género, sino que estaba en una encrucijada porque era una enfermedad mental que, si bien lo tenía que entender, era ver cómo aguantarlo.”, añadió la exmodelo.

Para concluir, la chef se refirió a su entorno: “Siempre estuve muy sola en ese sentido. Busqué ser muy fuerte como mujer y proteger a mis hijos para que nunca vean esto, nunca pase nada grave, ni llegue a mayores”.