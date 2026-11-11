Carmen Barbieri recibió el alta médica: qué le pasó y cuándo vuelve a la televisión

Carmen Barbieri recibió el alta médica después de varios días de internación en la Clínica Zabala, ubicada en el barrio porteño de Belgrano. La conductora, de 71 años, había ingresado por una infección urinaria que le provocó inflamación renal y, durante su estadía, también dio positivo de COVID-19. Tras una evolución favorable, los médicos autorizaron su regreso a casa, donde deberá continuar el tratamiento y permanecer en reposo.

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, la artista abandonó el centro médico el martes 10 de noviembre, luego de completar los controles necesarios. Su abogado y representante, Juan Curubeto, había anticipado que la recuperación avanzaba favorablemente, aunque los profesionales necesitaban comprobar el estado de sus riñones antes de otorgarle el alta.

Cómo sigue la salud de Carmen Barbieri tras recibir el alta médica

Durante su internación, Carmen Barbieri recibió medicación por vía intravenosa para tratar la infección urinaria y la inflamación renal que le había provocado fuertes molestias.

Los médicos siguieron de cerca su evolución y evaluaron modificar el tratamiento después de que presentara un episodio de fiebre durante la noche. Sin embargo, la respuesta a la medicación fue favorable y finalmente decidieron mantener el esquema terapéutico.

Antes de autorizar su salida, estaba previsto realizarle una ecografía para evaluar la evolución de los riñones y comprobar si la inflamación había disminuido.

En relación con el coronavirus, Curubeto explicó que, de acuerdo con la información recibida del equipo médico, la infección no habría comprometido los pulmones, un dato que llevó tranquilidad a su entorno.

Ahora, la conductora continuará con la recuperación en su domicilio y deberá respetar las indicaciones médicas para evitar complicaciones.

Fede Bal acompañó a Carmen Barbieri después de la internación

Federico Bal estuvo pendiente de la salud de su madre desde que se conoció la nueva internación.

El actor, que se encontraba en Costa Rica por compromisos laborales, había confirmado inicialmente que Carmen estaba siendo atendida por una infección urinaria.

Posteriormente, un nuevo análisis reveló que también había dado positivo de COVID-19, motivo por el cual permaneció aislada y sin recibir visitas.

A pesar de las restricciones, Barbieri estuvo consciente durante su internación y pudo comunicarse con familiares y allegados mediante su teléfono celular.

Según la última información difundida por Noticias Argentinas, Fede Bal acompañó a su madre desde la clínica hasta su domicilio, donde continuará recuperándose.

Cuándo vuelve Carmen Barbieri a la televisión

Después de atravesar varias complicaciones de salud, Carmen Barbieri no retomará inmediatamente sus compromisos laborales.

La recomendación de su entorno es que permanezca algunos días en su casa para descansar y completar el tratamiento.

En principio, su regreso a la conducción de su programa en Canal 9 está previsto para el lunes 16 de noviembre, siempre que su evolución continúe siendo favorable y cuente con la autorización médica.

La decisión busca evitar una recaída después de varias semanas en las que la artista debió interrumpir sus actividades.

Los problemas de salud que atravesó Carmen Barbieri en las últimas semanas

La nueva internación se produjo después de un período especialmente complicado para la conductora.

A fines de octubre, Barbieri había contado que atravesó un cuadro de meningitis, broncoespasmo y gripe, con episodios de fiebre que llegaron a los 40 grados.

Los síntomas la obligaron a suspender sus actividades laborales y permanecer en reposo.

Además, la artista tiene un antecedente médico importante relacionado con el coronavirus. En enero de 2021 sufrió una neumonía bilateral por COVID-19, que requirió su ingreso a terapia intensiva y un coma farmacológico.

En aquella oportunidad permaneció varias semanas internada y recibió el alta el 20 de febrero de ese año.

Esta vez, el panorama es más alentador. Carmen Barbieri ya se encuentra en su casa y continuará bajo seguimiento médico, con la expectativa de regresar próximamente a su actividad televisiva.