Irán catalogó como “organizaciones terroristas” a la Armada y Fuerza Aérea argentinas

El régimen iraní catalogó al gobierno de Javier Milei como fuerza armada amenazadora por su alianza con Estados Unidos (Foto: AFP)

El ministerio de Exteriores de Teherán emitió un comunicado oficial en el que confirmó la designación de los dos cuerpos militares de Argentina como grupos amenazadores contra su nación. Las autoridades iraníes justificaron la acción basándose en una normativa nacional interna que establece la reciprocidad ante decisiones consideradas hostiles por parte de administraciones extranjeras.

La medida constituye una directa represalia diplomática y geopolítica tras el antecedente marcado en marzo de 2026 por la gestión libertaria. En aquel momento, la administración de Javier Milei incluyó formalmente al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán dentro de los registros oficiales de terrorismo.

Desde la perspectiva de la diplomacia persa, cualquier país que respalde las directrices de Estados Unidos de catalogar a su guardia nacional como «organización armada ilegal» queda sujeto a medidas simétricas. Por esta razón, el régimen advirtió de manera explícita que Buenos Aires asumirá toda la responsabilidad sobre las consecuencias derivadas de este conflicto.

La decisión adoptada por el gobierno argentino en marzo pasado se había sustentado en diversos informes oficiales de inteligencia y de seguridad transnacional. En dichos documentos se vinculaba directamente a la estructura militar iraní con la planificación y ejecución de graves atentados terroristas perpetrados en suelo argentino durante la década del noventa.

Entre los antecedentes judiciales e históricos mencionados por Buenos Aires figuran el ataque explosivo contra la Embajada de Israel en 1992 y el atentado contra la sede de la AMIA en 1994. Ambos hechos trágicos con un saldo devastador de víctimas fatales continúan oficialmente impunes y son atribuidos por la justicia argentina tanto a funcionarios de Teherán como a milicias aliadas.

Una escalada internacional que también salpica a potencias occidentales

La ofensiva diplomática y de declaraciones hostiles por parte del régimen iraní no se limita exclusivamente al caso sudamericano en el escenario global actual. A comienzos de noviembre, Teherán adoptó resoluciones de idéntica naturaleza contra divisiones militares estratégicas del Reino Unido, elevando aún más la tensión con las potencias occidentales.

El endurecimiento de la postura de Irán frente a la Argentina se inserta en un tablero geopolítico global marcado por la confrontación permanente. Mientras Teherán busca mostrar firmeza soberana mediante respuestas recíprocas, el gobierno de Javier Milei mantiene su alineamiento internacional inalterable frente a las amenazas del terrorismo transnacional.

El gobierno iraní advirtió a varias naciones que poseen relaciones con Estados Unidos (Foto: AFP)

Estas tensiones acumuladas reflejan el profundo desgaste en las relaciones bilaterales entre la nación persa y los gobiernos alineados con el bloque occidental. La inclusión de la Guardia Revolucionaria en listas de terrorismo por parte de Estados Unidos en 2019 abrió un camino que posteriormente replicaron diversos socios internacionales.

En aquella oportunidad, las autoridades de la República Islámica sancionaron a la Marina Real y a la Real Fuerza Aérea británicas bajo cargos similares. Asimismo, catalogaron formalmente al servicio de inteligencia exterior británico, conocido como el MI6, como un grupo hostil y colaborador directo del sionismo internacional.

A comienzos de este año, la Unión Europea también endureció su postura oficial al adoptar medidas restrictivas similares contra el aparato militar iraní. Esta decisión comunitaria estuvo motivada principalmente por la fuerte represión gubernamental contra las protestas ciudadanas ocurridas en territorio persa.