Dolor por la muerte de Marcos Camino: la emotiva despedida de Cacho Deicas y los famosos al fundador de Los Palmeras

La muerte de Marcos Camino, fundador y acordeonista de Los Palmeras, provocó una profunda conmoción en el mundo de la música tropical argentina. El artista falleció el martes 10 de noviembre de 2026, a los 76 años, en Santa Fe. Tras conocerse la noticia, Cacho Deicas, Coki Ramírez, Marcela Baños y numerosos referentes de la cumbia compartieron emotivos mensajes para despedirlo.

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, las redes sociales se llenaron de recuerdos, fotografías y palabras de afecto hacia el músico que, durante más de cinco décadas, fue una de las figuras centrales de la cumbia santafesina. Entre las despedidas, una de las que más repercusión generó fue la de Rubén «Cacho» Deicas, su histórico compañero en Los Palmeras, con quien había atravesado un distanciamiento en los últimos tiempos.

El emotivo mensaje de Cacho Deicas a Marcos Camino tras años de historia compartida

La despedida de Cacho Deicas tuvo un significado especial por la extensa relación artística y personal que ambos construyeron al frente de Los Palmeras.

A pesar de las diferencias que marcaron la última etapa de su vínculo, el cantante eligió recordar los momentos compartidos y los sueños que lograron cumplir juntos.

«Una vida entera compartiendo buenos y malos momentos, las hemos pasado todas y tuvimos la suerte de poder lograr cumplir muchos anhelos juntos», expresó Deicas en sus redes sociales.

Luego, acompañó a la familia de Camino y recordó la felicidad que ambos llevaron a miles de seguidores a través de sus canciones.

«Hoy toca despedirme de un compañero de la vida», escribió en uno de los fragmentos más emotivos de su publicación.

El mensaje adquirió especial relevancia después de las diferencias que habían provocado el alejamiento de Deicas de la histórica agrupación.

Coki Ramírez recordó la generosidad y el humor de Marcos Camino

Otra de las artistas que expresó públicamente su tristeza fue Coki Ramírez, quien compartió una fotografía junto al acordeonista y recordó la cercanía que mantenían.

La cantante cordobesa destacó la generosidad de Camino, quien la había recibido en su casa y la había invitado a compartir escenarios.

También recordó una faceta más íntima del músico: su sentido del humor y los mensajes de WhatsApp que solía enviarle, con chistes, consejos y ocurrencias.

Ramírez expresó su agradecimiento por la amistad y el cariño que recibió durante los años en los que compartieron experiencias musicales.

Marcela Baños y la familia Mattioli también despidieron al músico

La conductora de Pasión de Sábado, Marcela Baños, se sumó a las despedidas con un mensaje cargado de emoción.

A través de sus redes sociales, recordó los escenarios y programas que compartió con Camino, además de las celebraciones y encuentros personales.

Baños eligió publicar un video de uno de los cumpleaños del acordeonista para recordarlo rodeado de amigos y disfrutando de la música.

«Se fue un grande. Un legendario. Un creador», expresó al destacar su trayectoria y su aporte a la cumbia argentina.

Por su parte, la familia de Leo Mattioli también difundió un mensaje de condolencias, en el que recordó a Camino como uno de los grandes referentes de la cumbia santafesina.

El cantante colombiano Carlos Jimmy Nogueira lo despidió con palabras de afecto y destacó la huella que dejó en la historia musical.

A los homenajes también se sumaron figuras como Soledad Pastorutti, Nicolás Mattioli, La Mona Jiménez y otros artistas vinculados con la música popular.

El comunicado de Los Palmeras tras la muerte de Marcos Camino

La agrupación confirmó oficialmente el fallecimiento de su histórico acordeonista mediante un comunicado publicado en sus redes sociales.

En el mensaje, Los Palmeras destacaron el legado artístico de Camino y su papel fundamental en la historia de la banda.

«Quienes formamos parte de esta familia despedimos a un referente fundamental de nuestra historia, cuyo legado y pasión por la música vivirán para siempre», señalaron.

Además, solicitaron respeto por la intimidad de sus seres queridos y prudencia en la difusión de información sobre las circunstancias de su fallecimiento.

Camino había anunciado su retiro de los escenarios en febrero de 2026, después de más de cinco décadas de trayectoria. Su hijo, Marcos Camino Jr., asumió un papel destacado en la continuidad del proyecto musical.

Dónde y cuándo será el último adiós a Marcos Camino

Los Palmeras informaron que el velatorio de Marcos Camino se realizará este miércoles 11 de noviembre, de 14 a 18, en la sala 3 de Sentir, en Santa Fe.

Familiares, amigos, colegas y seguidores podrán acercarse para despedir al músico.

Camino fue encontrado sin vida en su estudio de grabación de la ciudad de Santa Fe. Las circunstancias de su muerte permanecen bajo investigación judicial, por lo que corresponde esperar las conclusiones oficiales.

Su partida representa una pérdida significativa para la música popular argentina. Con su acordeón, Marcos Camino ayudó a construir el sonido característico de Los Palmeras, una agrupación que llevó la cumbia santafesina a escenarios de todo el país y del exterior.

Las despedidas de sus compañeros y colegas reflejan el reconocimiento a un artista cuya música acompañó a varias generaciones.