Preocupación por Carmen Barbieri a los 71 años: el diagnóstico que confirmó Fede Bal

La salud de Carmen Barbieri volvió a generar preocupación en el mundo del espectáculo. La reconocida conductora y actriz, de 71 años, permanece internada en la Clínica Zabala, ubicada en el barrio porteño de Belgrano, luego de que nuevos estudios médicos confirmaran un resultado positivo de Covid-19. La artista se encuentra aislada y bajo seguimiento profesional, después de atravesar varias semanas de complicaciones.

Según informó PrimiciasYa, la noticia se conoció este lunes 9 de noviembre, cuando trascendieron los resultados de los análisis. Su hijo, Federico Bal, confirmó el diagnóstico y explicó que su madre venía atravesando distintos problemas de salud, entre ellos una infección urinaria y dificultades respiratorias que habían afectado su recuperación.

Qué tiene Carmen Barbieri y cómo sigue su estado de salud

La conductora ingresó a la Clínica Zabala durante el fin de semana para realizarse estudios y controles médicos, luego de presentar distintos síntomas que le impedían retomar sus actividades habituales.

Inicialmente, Fede Bal había explicado que su madre estaba internada por una infección urinaria y había descartado que se tratara de un nuevo episodio de coronavirus.

Sin embargo, horas después, un análisis arrojó resultado positivo de Covid-19.

La periodista Laura Ubfal informó que Carmen permanece consciente, puede utilizar su teléfono celular y comunicarse con sus familiares, aunque debe mantenerse aislada y sin recibir visitas.

Por el momento, no se precisó si el resultado positivo corresponde a una nueva infección o si está relacionado con el episodio de coronavirus que había atravesado días antes.

Tampoco se difundió un parte médico oficial que permita establecer con precisión la gravedad actual del cuadro.

Qué dijo Fede Bal sobre la internación de Carmen Barbieri

Desde Costa Rica, donde se encuentra por compromisos laborales, Federico Bal habló sobre la salud de su madre y confirmó que los médicos continúan controlando su evolución.

El actor explicó que Carmen había atravesado un episodio de coronavirus una semana antes y que, además, venía acumulando otros problemas médicos.

En sus primeras declaraciones se mostró esperanzado con la posibilidad de que la conductora pudiera recibir el alta durante los próximos días.

Sin embargo, hasta el momento no se comunicó una fecha concreta para su salida de la clínica.

La familia permanece pendiente de los resultados de los estudios y de la respuesta de Carmen al tratamiento indicado por los profesionales.

Los problemas de salud que Carmen Barbieri atravesó en las últimas semanas

La nueva internación se produce después de un período especialmente complicado para la conductora de Con Carmen, el programa que encabeza en El Nueve.

Durante octubre, Barbieri había contado que padecía broncoespasmos, un cuadro gripal y meningitis, además de episodios de fiebre elevada que la obligaron a permanecer en reposo.

A fines de ese mes intentó regresar a sus actividades laborales, pero sufrió una descompensación cuando estaba por trasladarse al canal.

En aquella oportunidad, experimentó un fuerte mareo y una baja de presión que le impidieron salir de su casa.

La artista reconoció entonces que continuaba debilitada y que todavía tenía dificultades respiratorias.

Estos antecedentes llevaron a los profesionales a mantener un seguimiento de su evolución.

El delicado antecedente de Carmen Barbieri con el coronavirus

La confirmación del resultado positivo de Covid-19 despertó especial preocupación por la grave internación que Carmen Barbieri atravesó en 2021.

En aquella oportunidad, la actriz contrajo coronavirus y desarrolló una neumonía bilateral que obligó a trasladarla a terapia intensiva.

Su estado llegó a ser crítico y permaneció bajo coma farmacológico durante parte de su internación.

Después de varias semanas de tratamiento, logró recuperarse y recibió el alta médica en febrero de ese año.

Aquella experiencia dejó una profunda huella en la conductora y su familia.

Ahora, a los 71 años, Carmen Barbieri vuelve a atravesar un episodio de salud que requiere controles médicos, aunque no existe información oficial que indique que su situación actual tenga la misma gravedad que la de 2021.

Por el momento, continúa internada y aislada, mientras su entorno espera una evolución favorable que le permita regresar a su casa y retomar progresivamente sus actividades.