Carmen Barbieri volvió a apuntar contra Javier Milei y fue durísima: «¿Cómo vas a cerrar un hospital?»

El pasado viernes el gobierno nacional anunció el cierre de la unidad de internación y la guardia del Hospital Laura Bonaparte, especializado en adicciones y salud mental, ubicado en la Ciudad de Buenos Aires. Ante esto, los trabajadores de la salud se encuentran en protesta, sumándose a los profesionales del Hospital Garrahan, quienes reclaman por los recortes en el presupuesto.

"¿Cómo vas a cerrar un hospital?"



Carmen Barbieri cuestionó la reestructuración del Bonaparte, le pidió a Javier Milei que deje de "hablar de números" y agregó: "Atienden mucha gente que está mal porque no sabe qué hacer de su vida porque es muy difícil vivir en este país". pic.twitter.com/CftKaQVr6p — Corta 🏆 (@somoscorta) October 8, 2024

Carmen Barbieri contra Milei: «Lo más importante es la salud, la educación y el hambre de los niños»

Este martes Carmen Barbieri realizó la cobertura de la denuncia de las autoridades del Hospital Nacional Laura Bonaparte sobre el cierre de la guardia y de la sala de internaciones. La noticia le causó mucha indignación a la conductora de «Mañanisima», quien verbalizó sus criticas al presidente.

«Milei, escuchame, basta de hacer números. Está bien, yo entiendo que hay que levantar al país», comenzó su queja Barbieri. «El país no estaba en la lona, estábamos tratando de subirnos a la lona, pero pido por favor….«, continuó.

«Lo más importante que es la salud, después pasa por la educación, el hambre de los niños y los comedores. Pasó el tiempo y no se habló más, ¿Dónde está esa mercadería?, y después me hablan de números», dijo la conductora haciendo referencia al escándalo que se desató en el Ministerio de Capital Humano meses atrás.

«¿Cómo va a cerrar un Hospital que está en funcionamiento? Hablo como ciudadana. No soy nadie, hablo como alguien menos que esas doctoras que atienden por día a mucha gente. Que la verdad no están bien de la cabeza, porque no saben con sus vidas debido a que es muy difícil vivir en este país. Mi país, tan hermoso y rico como es», expresó Carmen.

«Me me pone la piel de gallina. Perdón. Enloquezco. No le quiero faltar el respeto al Presidente pero hablo como ciudadana«, concluyó Barbieri.