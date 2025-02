Marixa Balli hizo un descargo tras las críticas que recibió en Uruguay

Un grupo de actores realizó una parodia en el Carnaval de Uruguay y tomaron de punto de sus burlas a Marixa Balli en un sketch que sorprendió a la exvedette y panelista de LAM.

La palabra de Marixa Balli

Si bien Marixa está de vacaciones, respondió telefónicamente en el programa de Ángel de Brito y fue muy dura con su respuesta a Pablo Atkinson y su equipo de parodistas Los Muchachos.

«¿Esta gente es conocida o necesita este tipo de repercusión para que alguien hable de ellos en la Argentina? Es de cuarta total. No me la voy a agarrar con la gente de Uruguay, porque los amo. Es muy triste que haya gente que hace humor de esta manera, cuando me tratan de gato o mufa», opinó Marixa.

«Necesitan de mí, y es muy triste porque cayeron muy bajo. Si se consideran artistas, tienen cero talento. Este Pablo debería mostrar talento para ver por qué lo reconocen», continuó la exvedette.

Como fueron los hechos que desencadenaron el enojo de Marixa Balli

Durante el espectáculo del conjunto de parodistas Los Muchachos, un fragmento del show dedicó una parodia a Marixa Balli, tildándola de “mufa” en referencia a su relación con el cantante Rodrigo Bueno, expareja de la artista. Este episodio generó gran revuelo, y Balli, visiblemente furiosa, no dudó en hablar sobre el tema en una llamada telefónica con Ángel de Brito en su programa LAM (América).

La puesta en escena que desató la controversia está inspirada en la vida del cantante cordobés de cuarteto, interpretado por Fabrizio Silvera, y se desarrolla con el personaje de Denise Casaux caracterizando a Marixa.

Durante la obra, Casaux canta “La Cachaca”, mientras que la madre del cantante, Beatriz Olave, interpretada por Leticia Cohen, lanza un comentario que generó la indignación de Balli: “Todo el mundo sabe que Marixa Balli es mufa”.

El actor Pablo Atkinson, también parte del elenco, se sumó al insulto, añadiendo que “Balli trae mala suerte”. Luego, tras una escena en la que el personaje de Rodrigo y Marixa se besan, Cohen vuelve a intervenir, diciendo: “Chuponearse a Marixa son como 14 años de mala suerte”. Atkinson responde irónicamente: “¿Qué le importa la mala suerte si la quiere para cul… y no para ganar el cinco de oro?”

