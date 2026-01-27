“Casi una mami”: Oriana Sabatini presumió su panza de siete meses

La modelo Oriana Sabatini enterneció a sus seguidores con unas fotos de su pancita de siete meses, celebrando el inicio de la recta final de su embarazo.

La futura madre primeriza eligió Roma, Italia, para la crianza de su hija con Paulo Dybala, lugar donde la familia está actualmente establecida.

Con bajo perfil y rodeada de afectos, Oriana Sabatini transita su embarazo en Europa

“Casi una mami”, escribió la actriz en su publicación de Instagram, que rápidamente se llenó de me gustas y comentarios.

Oriana disfruta de un embarazo de bajo perfil, alejada de la turbulencia mediática que hay en Argentina. Sin embargo, cada tanto disfruta de mostrar el avance del crecimiento de su pancita y las compras que realizan en pareja para la llegada de la futura beba.

Uno de los comentarios que destacaron de la publicación fue el de su madre, Catherine Fulop, quien hizo mención a la compra que se encuentra detrás de Oriana en la foto: “Ayyy que bella esa mamacita!!’ Ahí veo la cunita del colecho!??? No aguanto más, te quiero ver hijita! 😍”.

También se sumaron comentarios de Tini Stoessel, Evaluna, Cami Galante, Stefi Roitmann y Jimena Barón.

Según trascendió, la fecha de parto será aproximadamente en el mes de marzo, alrededor de la segunda o tercera semana. De hecho, Oriana manifestó su felicidad de tener una hija de Piscis en una de sus primeras entrevistas como futura madre.